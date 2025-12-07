به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های مختلف ورزشی نیوزیلند با وجود اولین تجربه حضور این تیم در رقابت‌های جام جهانی، امیدوار به صعود از مرحله گروهی هستند که ایران، مصر و بلژیک نیز حضور دارند.

رسانه‌های ورزشی اندک این کشور، با وجود قرار گرفتن این تیم در گلدان چهارم، باور دارند که در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، جایی که ایران، بلژیک و مصر حضور دارند، می‌تواند برای صعود بجنگد و تنها یک تیم «پیش پا افتاده» نیست. این اعتماد به‌نفس نه‌تنها از فضای داخلی فوتبال نیوزیلند، بلکه از لحن تحلیلی رسانه‌های این کشور نیز کاملاً پیداست.

رسانه‌های نیوزیلندی وضعیت گروه را «سخت اما قابل ممکن» توصیف کرده‌اند. آنها با اذعان به اینکه بلژیک رقیب بزرگ گروه است، بیشتر تمرکز خود را روی دو بازی نخست یعنی ایران و مصر گذاشته‌اند؛ جایی که اعتقاد دارند نیوزیلند که به آن لقب «آل‌وایتس» می‌توانند با سازمان‌دهی مناسب، شانس امتیازگیری واقعی داشته باشند.

«نیوزرالد» یادآوری می‌کند گرچه نیوزیلند سابقه شکست مقابل ایران و مصر را دارد، اما تیم فعلی ساختار منظم‌تری پیدا کرده و تجربه‌اش در مسیر انتخابی اقیانوسیه، سطح اعتماد به‌نفس بازیکنان را بالا برده است.

در تحلیل این رسانه به تغییر ساختار فنی نیوزیلندنظیر: نظم دفاعی، انتقال سریع توپ و استفاده از فضای پشت دفاع ایران اشاره شده است؛ موضوعی که دلیل آن را سبک مالکانه و رو به جلو ایران می‌دانند. از نگاه کارشناسان نیوزیلندی، ایران معمولاً تیمی قوی در فاز حمله و سازمان‌یافته در دفاع است، اما اگر دقایقی از زمان بازی کشیده شود و ریتم مسابقه کند شود، احتمال ایجاد فضا برای آل‌وایتس وجود دارد.

یکی از محورهای مهم اعتماد به‌نفس نیوزیلند، شرایط میزبانی است. رسانه‌های نیوزیلند و مردم این کشور در شبکه‌های اجتماعی تأکید می‌کنند که برگزاری مسابقات این تیم در شهرهای ساحل غربی آمریکا و کانادا، از نظر سفر، اختلاف ساعت و حضور هواداران، مزیتی محسوب می‌شود و می‌تواند فشار آغاز تورنمنت را کاهش دهد.

حالا باید دید آل‌وایتس (لقب تیم ملی نیوزیلند) منجر به موفقیت این تیم در گروه g که هنگی مدعی صعود به مرحله حذفی هستند خواهد شد یا شاگردان امیر قلعه نویی همچون تاریخچه بازی‌های دو تیم و همچنین سطح کیفی بسیار بالاتر خود خواهند توانست به راحتی از پس رقیب خود برآیند یا دیداری متفاوت را تجربه خواهند کرد.

بدون شک اگر ایران بتواند نیوزیلند را در بازی نخست خود در مرحله گروهی شکست دهد شرایط کاملا متفاوتی را مقابل سایر رقیبان خود نظیر بلژیک و مصر تجربه خواهد کرد.

زمان و مکان بازی‌های تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه بی سی سیاتل آمریکا