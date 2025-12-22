تقسیم وظایف قلعه نویی برای دستیارانش/ آفریقا بخش مهم تیم ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از بازگشت از قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از آمریکا با کادر فنی خود جلساتی را برگزار کرد و هر یک از آنها را مأمور آنالیز حریفان این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ کرد.

قلعه نویی قرار است علاوه بر بحث بررسی عملکرد بازیکنان داخلی که هر هفته توسط دستیاران او انجام می‌شود بخش آنالیز تیم را زیر نظر سعید الهویی فعال‌تر از گذشته کند تا به بررسی عملکرد تیم ملی مصر در جام ملت‌های آفریقا بپردازند.

همچنین در این زمینه، آنتونیو گالیاردی دستیار جدید ایتالیایی قلعه نویی نیز گروه آنالیز را کمک خواهد کرد تا پرونده کاملی از شرایط این تیم قبل از جام جهانی تهیه کنند.

همچنین قرار است بازی‌های تیم ملی اسکاتلند در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ نیز بررسی شود و بازی‌های این تیم مورد ارزیابی قرار بگیرد.

همچنین بازی‌های تیم ملی نیوزیلند که نخستین حریف تیم ملی در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ است نیز تحلیل و ارزیابی شده است و کادرفنی تصمیم دارد فیلم بازی‌های بیشتری از چند بازیکن شاغل این تیم در لیگ استرالیا را کسب کرده و عملکرد فردی آنها را نیز مورد ارزیابی قرار دهند تا در اردوی فروردین ماه ۱۴۰۵ در اختیار بازیکنان تیم ملی قرار دهند.

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آمریکا