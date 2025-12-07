قاتل جوان پیش از اجرای حکم قصاص در کرمان بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید میررضایی، گفت: در پی وقوع یک نزاع در سال ۱۳۹۸ که منجر به قتل توسط یک جوان ۱۸ ساله شده بود، خانواده مقتول در اقدامی خداپسندانه از اجرای حکم قصاص گذشتند.

وی، با بیان اینکه طبق حکم صادره قرار بود قصاص قاتل در نیمه اول آذرماه سال جاری اجرا شود، افزود: به لطف خداوند متعال و به برکت اهل بیت (ع)، اولیای دم با بزرگواری و گذشت مثال‌زدنی خود، قاتل را مورد عفو قرار دادند و از حق قانونی خود گذشتند.

وی این اقدام را نشانه‌ای از ترویج فرهنگ صلح و گذشت در جامعه دانست و از خانواده مقتول به‌عنوان الگوی بخشش و کرامت یاد کرد.