قاتل ۳۶ ساله در رفسنجان با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، گفت: این پرونده مربوط به قتل عمدی است که در اسفندماه سال ۱۳۹۸ رخ داد و در این حادثه، فردی متولد ۱۳۶۸ که اکنون ۳۶ سال سن دارد، در پی یک نزاع و درگیری، با شلیک سلاح گرم موجب قتل یک جوان ۲۵ ساله شد.

وی افزود: متهم از زمان وقوع قتل تاکنون، به مدت شش سال در زندان تحمل کیفر کرده است و طی این مدت، جلسات فراوانی با تلاش مجموعه قضائی رفسنجان، اعضای کمیته صلح و سازش، انجمن حمایت از زندانیان و همراهی خیرین نیکوکار برای جلب رضایت اولیای دم برگزار شده است.

دادستان رفسنجان تصریح کرد: پس از پیگیری‌های مکرر و گفتگوهای مستمر، خانواده مقتول با وجود حق مسلم خود در اجرای حکم قصاص، با اقدامی انسان‌دوستانه و خداپسندانه از قصاص گذشت کردند و رضایت قطعی خود را اعلام نمودند.

محمدی، با تقدیر از این اقدام ارزشمند گفت: گذشت خانواده مقتول جلوه‌ای روشن از رأفت اسلامی، بزرگواری اخلاقی و فرهنگ اصیل مردم این خطه است و بی‌شک نزد خداوند متعال اجر و پاداشی عظیم دارد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی رفسنجان همچنان توسعه فرهنگ صلح و سازش را در اولویت قرار داده و کمیته صلح و سازش با همکاری نهادهای مردمی نقش مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و بازگرداندن محکومان به زندگی سالم ایفا می‌کند.