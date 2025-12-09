  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

قاتل ۳۶ ساله در رفسنجان با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت

قاتل ۳۶ ساله در رفسنجان با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان از گذشت اولیای دم و رهایی یک محکوم از قصاص پس از ۶ سال حبس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، گفت: این پرونده مربوط به قتل عمدی است که در اسفندماه سال ۱۳۹۸ رخ داد و در این حادثه، فردی متولد ۱۳۶۸ که اکنون ۳۶ سال سن دارد، در پی یک نزاع و درگیری، با شلیک سلاح گرم موجب قتل یک جوان ۲۵ ساله شد.

وی افزود: متهم از زمان وقوع قتل تاکنون، به مدت شش سال در زندان تحمل کیفر کرده است و طی این مدت، جلسات فراوانی با تلاش مجموعه قضائی رفسنجان، اعضای کمیته صلح و سازش، انجمن حمایت از زندانیان و همراهی خیرین نیکوکار برای جلب رضایت اولیای دم برگزار شده است.

دادستان رفسنجان تصریح کرد: پس از پیگیری‌های مکرر و گفتگوهای مستمر، خانواده مقتول با وجود حق مسلم خود در اجرای حکم قصاص، با اقدامی انسان‌دوستانه و خداپسندانه از قصاص گذشت کردند و رضایت قطعی خود را اعلام نمودند.

محمدی، با تقدیر از این اقدام ارزشمند گفت: گذشت خانواده مقتول جلوه‌ای روشن از رأفت اسلامی، بزرگواری اخلاقی و فرهنگ اصیل مردم این خطه است و بی‌شک نزد خداوند متعال اجر و پاداشی عظیم دارد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی رفسنجان همچنان توسعه فرهنگ صلح و سازش را در اولویت قرار داده و کمیته صلح و سازش با همکاری نهادهای مردمی نقش مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و بازگرداندن محکومان به زندگی سالم ایفا می‌کند.

کد خبر 6683374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها