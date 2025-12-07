  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

جهانگیر: شهدا الگوی مبارزان علیه استکبار هستند

زنجان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: آموزه‌های شهدا الگوی ملت‌های مبارز علیه ظلم و استکبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، صبح یکشنبه در دیدار با خانواده شهید احمدی، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود برای کشور امنیت آفریدند و امروز به لطف شهدا کشوری داریم که می‌تواند با استقلال و رعایت شئون دینی از خود دفاع کند.

وی آموزه‌های شهدا در مورد رمز جاودانگی را الگوی ملت‌های آزادی‌خواه و مبارز علیه ظلم و استکبار دانست و گفت: حتما شهدا در ثواب همه کسانی که با ظلم جنگیدند و در حرکات بزرگ اسلام و انقلاب دخیل بودند، سهیم هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمنان در ۴۵ سال گذشته تلاش کردند انقلاب را به شکست برسانند اما شهدا با فداکاری و با خون خود پرچم انقلاب و اسلام را برافراشته کرده‌اند و این پرچم توسط مقام معظم رهبری تحویل صاحب اصلی حضرت مهدی (عج) خواهدشد.

وی با تأکید بر پیروی از مکتب شهیدان در همه امور ابراز کرد: ان‌شاالله بتوانیم حافظ و پیروان خوبی برای پاسداشت روح شهدا باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر خود به شهرستان طارم، مجموعه‌ای از برنامه‌ها را با هدف رسیدگی به مسائل، مشکلات حقوقی و قضایی مردم این شهرستان را در دستور کار قرار داد.

در ابتدای سفر غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام شهرستان طارم و دیدار با خانواده شهید والامقام شهید احمدی انجام شد.

