به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، حمید ساعدپناه در پیش از ظهر یکشنبه در جلسه‌ای با شورای شهر و شهردار بندرعباس، با بیان اینکه استان هرمزگان در پیک تابستان ۴۲۰۰ مگاوات مصرف داشته است، اظهار کرد: بیش از یک‌سوم این مصرف، معادل ۱۲۰۰ مگاوات، مربوط به صنایع بزرگ است.

سه استراتژی کلان برای تابستان آینده

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با تاکید بر لزوم جلوگیری از تکرار مشکلات تابستان ۱۴۰۳، سه محور راهبردی این شرکت برای سال آینده را تشریح کرد و کفت: هوشمندسازی گسترده کنتورها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و برخورد قاطع با ماینرهای غیرمجاز در دستور کار است.

وی با اشاره به «ابرپروژه» هوشمندسازی، گفت: برنامه داریم تمام کنتورهای موجود را به کنتورهای هوشمند تبدیل کنیم تا ارتباط دوسویه با مشترکین برقرار و مصرف را مدیریت کنیم. فاز اول این پروژه، تعویض ۱۸۲ هزار کنتور تا قبل از پیک مصرف سال آینده (اردیبهشت) است که با اجرای آن می‌توان کمبود برق را با کمک مردم مدیریت کرد.

ساعدپناه دومین محور را توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سطح توزیع عنوان کرد و افزود: هر میزان نیروگاه خورشیدی احداث شود، از میزان ناترازی و نیاز به خاموشی کاسته می‌شود. در حال حاضر تنها ۱۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حوزه توزیع استان فعال است.

وی با اشاره به تکلیف قانونی ادارات و صنایع برای تأمین درصدی از مصرف خود از انرژی خورشیدی، خطاب به شهرداری گفت: میزان مصرف شهرداری معادل احداث ۱۹ نیروگاه خورشیدی است. ما آماده‌ایم زمین‌های تجمیعی را در اختیار شهرداری قرار دهیم تا نیروگاه احداث کند و شامل جریمه نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان، ماینرهای غیرمجاز را معضلی جدی و مخرب خواند و اعلام کرد: برآورد ما حدود ۲۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در استان است که معادل ۱۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند و کنترل آنها خارج از اختیارات شرکت است.

ساعدپناه افزود: با همکاری دادستانی، نیروی انتظامی، سپاه و اطلاعات در حال رایزنی برای شناسایی و جمع‌آوری این دستگاه‌ها هستیم و اخیراً نیز محموله‌های بزرگی از آنها در قشم و بندرلنگه توقیف شده است.

پیشنهاد وام برای احداث نیروگاه خورشیدی خانگی

وی در بخش دیگری از سخنانش یک ابتکار عملی برای توسعه انرژی خورشیدی پیشنهاد داد و گفت: پیشنهاد داده‌ام که به عنوان نمونه در شهرستان خمیر، به هر یک از کارمندان دولت وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای احداث نیروگاه ۵ کیلوواتی روی پشت بام منازلشان داده شود. پس از پنج سال که اقساط تمام شود، درآمد حاصل از فروش برق کاملاً متعلق به خود شخص خواهد بود.