  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۹

قطعی برق ۳۰ روستای هرمزگان به دنبال سیل و طوفان

قطعی برق ۳۰ روستای هرمزگان به دنبال سیل و طوفان

بندرعباس- مدیرعامل توزیع برق هرمزگان گفت: بارش‌های شدید و وزش طوفان در هرمزگان موجب قطع برق بیش از ۳۰ روستا در استان و همچنین بخش‌های گسترده‌ای از جزیره قشم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه اظهار کرد: از هفته گذشته و با اعلام شرایط اضطراری، تمهیدات پیشگیرانه برای مقابله با قطعی برق در سطح استان اجرا شده است.

وی با اشاره به وضعیت جزیره قشم گفت: در حال حاضر ترانس‌ها و پایه‌ها به اندازه کافی تأمین شده و گروه‌های عملیاتی مستقر هستند و مشغول کمک برای رفع مشکلات جزیره هستند.

ساعدپناه همچنین اعلام کرد: در سطح استان ۱۷۲ اکیپ آماده با تمامی تجهیزات برای خدمت‌رسانی حضور دارند.

و ی افزود: در حال حاضر ۳۱ روستا در هرمزگان فاقد برق هستند و تلاش می‌کنیم تا نیمه شب این روستاها دوباره برق‌دار شوند. بیشترین خاموشی نیز در جزیره قشم مشاهده می‌شود.

کد خبر 6693489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها