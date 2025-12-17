قطعی برق ۳۰ روستای هرمزگان به دنبال سیل و طوفان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه اظهار کرد: از هفته گذشته و با اعلام شرایط اضطراری، تمهیدات پیشگیرانه برای مقابله با قطعی برق در سطح استان اجرا شده است.
وی با اشاره به وضعیت جزیره قشم گفت: در حال حاضر ترانسها و پایهها به اندازه کافی تأمین شده و گروههای عملیاتی مستقر هستند و مشغول کمک برای رفع مشکلات جزیره هستند.
ساعدپناه همچنین اعلام کرد: در سطح استان ۱۷۲ اکیپ آماده با تمامی تجهیزات برای خدمترسانی حضور دارند.
و ی افزود: در حال حاضر ۳۱ روستا در هرمزگان فاقد برق هستند و تلاش میکنیم تا نیمه شب این روستاها دوباره برقدار شوند. بیشترین خاموشی نیز در جزیره قشم مشاهده میشود.
