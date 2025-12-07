به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح یکشنبه، در آئین نواختن زنگ پژوهش در مدرسه ندای فاطمی شهرری با اشاره به نقش بنیادین پژوهش در پیشرفت کشور اظهار کرد: افتخار خدمتگزاری در کسوت مدیرکلی نصیب ما شده و عهد کردهایم که برنامههای خود را به نام و یاد خانوادههای معظم شهدا مزین کنیم، چرا که امنیت و پایداری امروز کشور مرهون خون پاک شهداست.
وی با نقل قولی از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر هزینهای در آموزش و پرورش سرمایهگذاری برای آینده کشور است، افزود: هر هزینهای که در حوزه پژوهش انجام شود نیز سرمایهگذاری برای آینده آموزش و پرورش و رشد علمی کشور خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با تبریک هفته پژوهش و فناوری به دانشآموزان، معلمان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش، شعار امسال این هفته را «سرمایهگذاری در پژوهش، ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی» عنوان کرد و گفت: این شعار یادآور آن است که پژوهش صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه یک جریان زنده و حیاتی در زیست مدرسه به شمار میآید.
بهارلو در بخش دیگری از سخنان خود از دو موفقیت مهم این اداره کل خبر داد و افزود: اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران موفق به کسب مقام نخست کشور در حوزه عملکرد پژوهشی شده و همچنین رتبه برتر پژوهشی را در بین تمامی دستگاههای اجرایی استان تهران به دست آورده است.
وی این موفقیتها را حاصل تلاش همکاران، معلمان و دانشآموزان دانست و بهویژه از زحمات دکتر یاری و دکتر شمسایی در حوزه معاونت پژوهش قدردانی کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در پایان خطاب به دانشآموزان تأکید کرد: روحیه پرسشگری، نقد و پژوهش را در خود تقویت کنید و مدرسه را به کارگاهی پویا برای تبدیل ایدهها به محصول و مسئلهها به راهحل تبدیل نمائید، این اداره کل نیز از تمام طرحها و ایدههای فناورانه دانشآموزان حمایت خواهد کرد.
