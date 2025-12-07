  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

بهارلو: رتبه نخست پژوهشی کشور به آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران رسید

ری- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران، گفت: آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران موفق به کسب رتبه نخست کشور در عملکرد پژوهشی شد و این موفقیت نتیجه تلاش دانش‌آموزان و همکاران است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح یک‌شنبه، در آئین نواختن زنگ پژوهش در مدرسه ندای فاطمی شهرری با اشاره به نقش بنیادین پژوهش در پیشرفت کشور اظهار کرد: افتخار خدمتگزاری در کسوت مدیرکلی نصیب ما شده و عهد کرده‌ایم که برنامه‌های خود را به نام و یاد خانواده‌های معظم شهدا مزین کنیم، چرا که امنیت و پایداری امروز کشور مرهون خون پاک شهداست.

وی با نقل قولی از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر هزینه‌ای در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، افزود: هر هزینه‌ای که در حوزه پژوهش انجام شود نیز سرمایه‌گذاری برای آینده آموزش و پرورش و رشد علمی کشور خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با تبریک هفته پژوهش و فناوری به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش، شعار امسال این هفته را «سرمایه‌گذاری در پژوهش، ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی» عنوان کرد و گفت: این شعار یادآور آن است که پژوهش صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه یک جریان زنده و حیاتی در زیست مدرسه به شمار می‌آید.

بهارلو در بخش دیگری از سخنان خود از دو موفقیت مهم این اداره کل خبر داد و افزود: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران موفق به کسب مقام نخست کشور در حوزه عملکرد پژوهشی شده و همچنین رتبه برتر پژوهشی را در بین تمامی دستگاه‌های اجرایی استان تهران به دست آورده است.

وی این موفقیت‌ها را حاصل تلاش همکاران، معلمان و دانش‌آموزان دانست و به‌ویژه از زحمات دکتر یاری و دکتر شمسایی در حوزه معاونت پژوهش قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پایان خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: روحیه پرسشگری، نقد و پژوهش را در خود تقویت کنید و مدرسه را به کارگاهی پویا برای تبدیل ایده‌ها به محصول و مسئله‌ها به راه‌حل تبدیل نمائید، این اداره کل نیز از تمام طرح‌ها و ایده‌های فناورانه دانش‌آموزان حمایت خواهد کرد.

