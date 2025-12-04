  1. اقتصاد
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، ضمن بازدید از محور قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ در استان زنجان، این مسیر را از پروژه‌های در اولویت وزارت راه و شهرسازی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در جریان بازدید میدانی از محور قیدار – سلطانیه – کبودرآهنگ، این مسیر را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه و از پروژه‌های در اولویت وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی در بخش‌هایی از این محور گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه از دو سمت در حال انجام است و امروز نیز حدود ۵ کیلومتر دیگر از این مسیر به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی برای تکمیل این محور است؛ هرچند سرعت اجرای پروژه به میزان تأمین منابع مالی وابسته است.

بازوند با بیان اینکه بخشی از مسیر هنوز وارد مرحله پیمان‌سپاری نشده است، افزود: برنامه‌ریزی شده است که بخش‌های باقی‌مانده در اواخر سال جاری و سال آینده وارد فاز اجرایی شوند. خوشبختانه مسیر قیدار به کبودرآهنگ به طور کامل پیمان‌سپاری شده و در حال حاضر در دو قطعه، پیمانکاران مشغول فعالیت هستند؛ یک قطعه یک کیلومتری و یک قطعه حدود ۳۰ کیلومتری که امروز مورد بازدید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور همچنین از تصمیم برای تقویت منابع مالی این پروژه خبر داد و گفت: در کنار اعتبارات عمرانی، مقرر شد از محل ظرفیت‌های ماده ۵۶ نیز برای این طرح استفاده شود. پیگیری‌های لازم نیز در این زمینه پیش‌تر انجام شده تا روند تأمین منابع تسریع شود و پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیش برود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده این طرح راهسازی تأکید کرد: سال آینده، سال جهش و شکوفایی این پروژه خواهد بود. اگرچه ممکن است تا پایان سال آینده به‌طور کامل به بهره‌برداری نرسد، اما بدون تردید با افزایش چشمگیر سرعت اجرا مواجه خواهیم بود.

بازوند در پایان گفت: از مسیر قیدار به سلطانیه نیز حدود ۷ کیلومتر باقی مانده که به‌زودی وارد مرحله پیمان‌سپاری شده و پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

