رکوردشکنی زاکانی در خرید اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در صحن امروز شورای شهر با بیان اینکه رانندگان زیرمجموعه شرکت واحد در هوای آلوده فعالیت و خدمات رسانی می‌کنند، اظهار کرد: بنده در طول این چهار سال به اندازه کافی فرصت داشتم که تعداد اتوبوس‌های خریداری شده در ۲۰ سال گذشته را بررسی کنم که گزارش آن را در نطق پیش از دستور ارائه خواهم کرد.

وی افزود: هیچ زمانی شهرداری هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال به خود ندیده است. ممکن است در مجموع ۱۰ هزار اتوبوس داشته باشیم اما اینکه اتوبوس‌های فعال هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه باشد، درست نیست.

آقامیری اضافه کرد: هزار و ۸۱۹ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس توسط شهرداری تهران و بدون کمک دولت خریده است؛ این در حالیست که در دوره پنجم ۱۲۳ اتوبوس، ۱۳۰ مینی بوس و ۸۳ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی خریداری شده است. ما کاری با دوره ضعیف پنجم نداریم و باید آمار را با دوران جهادی مقایسه کنیم.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ شهرداری تعداد هزار و ۵۴۰ دستگاه اتوبوس خریداری کرده است، یادآور شد: از این تعداد هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس بی‌آرتی بوده است. در کنار آن سه هزار و ۹۶۸ دستگاه اتوبوس را نیز دولت خریداری کرد و به شهرداری تحویل داد.

آقامیری با تأکید بر اینکه سخاوتمندترین دولت نسبت به شهرداری تهران دولت آقای احمدی نژاد بوده است، تصریح کرد: در دوره قبلی ۳۳۶ دستگاه اتوبوس و در دوره ششم مدیریت شهری ۲۷۱ دستگاه اتوبوس از سوی دولت تحویل داده شده و هزار و ۸۰۰ دستگاه نیز توسط شهرداری خریداری شده است. تا پایان امسال هم ۹۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شهر خواهد شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اظهار کرد: برنامه روی کاغذ هفت هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده اما به همین نسبت که اجرا شده، باید با دوره‌های قبل مقایسه شود.