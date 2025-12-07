به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان برگزاری مجمع عمومی این شرکت با بیان اینکه از سال ۱۳۸۵ تعداد دستگاه‌های اتوبوس، مینی بوس و ون تحویل داده شده به شرکت مشخص است، اظهار کرد: آنچه از وزارت کشور تحویل داده شده و یا شهرداری خریداری کرده و یا حتی خریدی که بخش خصوصی انجام داده است، به تفکیک در گزارشات ما وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۶۰۸ دستگاه در سال ۱۳۸۶ توسط وزارت کشور تحویل گرفته شده است، خاطرنشان کرد: خرید مستقیم شهرداری تهران ۲۵۰ دستگاه بوده است. این آمار بر اساس گزارشاتی است که در اختیار ما قرار داده اند.

قیومی با اعلام اینکه تعداد اتوبوس‌های ناوگان پنج هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس است، یادآور شد: ناوگان فعال ما سه هزار و ۲۰۰ دستگاه است و از این تعداد هزار و ۸۰۰ دستگاه در این دوره خریداری شده اند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران همچنین تصریح کرد: اینکه آمار سه هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس یا هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده فعال با اختلاف ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه اتوبوس در طول این چهار سال اعلام می‌شود، به این دلیل است که با ورود اتوبوس‌های جدید، دستگاه‌های فرسوده قبلی از رده خارج می‌شوند.

بازسازی ۶۸۰ اتوبوس در ۴ سال

وی با اشاره به ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس بی‌آرتی، یادآور شد: تعدادی از این اتوبوس‌ها تا پایان سال وارد خطوط خواهند شد. شهردار تمام تلاش خود را برای نوسازی ویژه خطوط بی‌آرتی انجام داده است. در همین حین ۶۸۰ دستگاه اتوبوس نیز بازسازی شده اند.

۲۰ اتوبوس برقی در حال ترخیص در گمرک است

قیومی با بیان اینکه تکلیف برنامه چهارم توسعه ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده است، گفت: ما با این عدد فاصله داریم اما مسیری که در شرکت واحد اتوبوسرانی دنبال شده، ویژه بوده است. در همین راستا ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد خطوط شده و ۱۱۰ دستگاه اتوبوس نیز تا پایان سال به تهران می‌رسد. در حال حاضر ۲۰ دستگاه در گمرک در حال ترخیص است.

وی با تأکید بر اینکه با اضافه شدن اتوبوس‌های بی آرتی وضعیت آن با تحول روبه رو خواهد شد، اظهار کرد: خطوط بی آرتی به هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد. در طول این سال‌ها تعدادی از اتوبوس‌ها فرسوده شده و از ناوگان خارج شدند و با خریدهایی که صورت گرفته، بخشی از کمبودها جبران خواهد شد.

هفته آینده ۱۰ اتوبوس برقی تولید داخل تحویل داده می‌شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اعلام اینکه پس از سال‌ها قرارداد تولید اتوبوس برقی داخلی منعقد شد و روز سه شنبه آینده ۱۰ دستگاه اتوبوس برقی تماماً داخلی تحویل گرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: این قرارداد سه سال پیش منعقد شده و به تازگی اعلام کردند که ۱۰ دستگاه تحویل می‌دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال با ورود اتوبوس‌های بی‌آرتی و اتوبوس‌های برقی به هدف پیش بینی شده در برنامه چهارم نزدیک تر شویم.

قیومی با بیان اینکه جزئیات قراردادها با شرکت‌ها و میزان تحویل اتوبوس‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر فرصتی در اختیار ما گذاشته شود، تمام این موارد را با جزئیات اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اعلام اینکه زیان‌ده شدن شرکت به دلیل استهلاک اتوبوس هاست، یادآور شد: بر اساس آمار هر ۶ سال اتوبوس‌ها مستهلک می‌شوند و همین باعث می‌شود که ۸۰ درصد زیان شرکت به استهلاک اتوبوس‌ها اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: بر اساس حسابرسی‌های صورت گرفته، از وضعیت مشروط به وضعیت منصفانه رسیدیم. با اعتباراتی که تخصیص یافته و خریدهایی که صورت گرفت، امکان این را داریم که ۱۴.۸ همت را به سرمایه خود اضافه کنیم اما برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ در سال جاری و سال آینده تقاضای ما این است که حداقل ۸.۴ همت از این محل به سرمایه شرکت افزوده شود.

قیومی با بیان اینکه باید موضوعاتی همچون مستهلک شدن اتوبوس‌ها را واقعی ببینیم و به آن توجه کنیم، اظهار کرد: اگر فرایند نوسازی ادامه پیدا نکند، ۶ سال دیگر مجدداً با این چالش مواجه خواهیم شد. با تنظیم نوسازی ناوگان، به اندازه ۸۰ درصد از زیان‌دهی شرکت جلوگیری خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تأکید کرد: هریک از اعضای شورا درخواستی داشته باشند، ما آماده پاسخگویی و ارائه گزارش هستیم. هیچ یک از آمار و ارقام ارائه شده، غیرواقعی نیست.

وی در ادامه با اعلام اینکه در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تعداد اتوبوس‌های ناوگان دو هزار و ۳۹۰ دستگاه بوده و از این تعداد هزار و ۷۶۵ دستگاه اتوبوس فعال بوده است، یادآور شد: امروز تعداد اتوبوس‌های فعال سه هزار و ۲۰۰ دستگاه است. تعداد اتوبوس‌های ناوگان نیز پنج هزار و ۳۸۰ دستگاه است.