مظفری: شهدا با الهام از مکتب کربلا حقانیت جمهوری اسلامی را تثبیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری صبح یکشنبه دیدار با خانواده شهید محمد غفاری از شهدای خرمدره، با تأکید بر جایگاه والای شهید در استحکام کشور اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا سند مظلومیت و پایداری نظام جمهوری اسلامی و یادآور آموزههای تاریخ کربلا هستند.
وی با اشاره به نقش خون شهدا در استمرار نظام اسلامی افزود: امروز اگر کشور با وجود توطئهها و فشارهای دشمنان همچنان پابرجاست، به برکت فداکاری جوانان مؤمن و متعهدی است که از جان خود گذشتند.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: شهدا با پیروی از امام حسین(ع) و مکتب کربلا، حقیقت و حقانیت جمهوری اسلامی را استوار کردند، گفت: تکریم خانوادههای شهدا از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است.
مظفری با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام گفت: رژیم صهیونیستی و حامیانش بهویژه آمریکا تصور میکردند فشار اقتصادی مردم را از انقلاب جدا میکند، اما ملت ایران نشان داد با وجود سختیها، همچنان وفادار به آرمانهای شهداست.
معاون قضایی قوه قضاییه با تجلیل از شهیدان دفاع مقدس، شهدای مبارزه با منافقین و شهیدان حوادث اخیر تأکید کرد: از پیش از انقلاب تا امروز، شهدا در برابر همه تهدیدها ایستادگی کردند و خون پاک آنان عزت اسلام و سرافرازی ملت ایران را تضمین کرده است.
وی با اشاره به فرمایشات آیتالله جوادی آملی گفت: خون شهید بهای عظیمی دارد و هر قطره آن ستون عزت نظام و سرمایه معنوی جامعه است. خانوادههای شهدا نیز چشمچراغ ملت و مایه برکت کشورند.
مظفری ادامه داد: مسئولان در قوه قضاییه، دولت، مجلس و همه نهادها وظیفه دارند با اجرای دقیق قوانین و ارائه خدمت صادقانه به مردم، راه شهدا را زنده نگه دارند. هر تصمیم و اقدامی نیز باید در جهت تقویت عزت اسلام و جمهوری اسلامی باشد.
این مقام قضایی با تقدیر از صبر و استقامت خانواده شهیدان افزود: انقلاب اسلامی همانند صدر اسلام با تلاش پیامبرگونه امام خمینی(ره) و به برکت خون شهدا به این جایگاه رسیده و امروز پرچم آنان بر فراز ایران اسلامی برافراشته است.
در این دیدار، از خانواده شهید محمد غفاری، شهید جنگ ۱۲ روزه، تجلیل شد.
