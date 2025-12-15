مدیران در انجام وظایف شایستگی و عدالت را ملاک قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با تأکید بر اهمیت «امانت‌داری» در مسئولیت‌های مدیریتی، گفت: یکی از مهم‌ترین مصادیق امانت، مسئولیت‌ها و مناصب اداری است و واگذاری مسئولیت باید صرفاً بر اساس شایستگی انجام شود.



وی با اشاره به آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن فرمان می‌دهد که امانت‌ها به اهل آن بازگردانده شود و این نشان‌دهنده جایگاه بسیار والای امانت‌داری در معارف دینی است.



مظفری افزود: در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، دو شاخص اصلی برای سنجش دینداری انسان معرفی شده است؛ «صدق‌الحدیث» و «ادای امانت». این دو ویژگی معیار مهمی برای سنجش ایمان و تعهد افراد، به‌ویژه در مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی است.



امام جمعه قزوین با بیان اینکه همه مسئولان دارای امانت‌های متعددی هستند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین امانت‌ها، مسئولیت و مقامی است که به افراد سپرده می‌شود. هم باید در جایگاهی که قرار داریم درست و عادلانه عمل کنیم و هم در واگذاری مسئولیت به دیگران، دقت داشته باشیم که افراد از شایستگی لازم برخوردار باشند.



آیت‌الله مظفری با اشاره به آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ…» خاطرنشان کرد: در پایان این آیه، انسان به‌عنوان موجودی «ظلوم و جهول» معرفی می‌شود و یکی از تفاسیر این است که اگر انسان حق امانت را نشناسد یا در عمل آن را ادا نکند، دچار ظلم و نادانی شده است.



وی تأکید کرد: شناخت حق امانت و ادای صحیح آن، به‌ویژه در قبال حقوق مردم و شهدا، وظیفه‌ای سنگین بر دوش مسئولان است و کوتاهی در این زمینه قابل توجیه نیست.



امام جمعه قزوین در پایان سخنان خود، با قدردانی از نعمت‌های الهی، گفت: باید شاکر خداوند متعال برای نعمت‌های بزرگی همچون مردم خوب، ملت مؤمن و فداکار و رهبری حکیم و فرزانه باشیم و این نعمت‌ها را با امانت‌داری و خدمت صادقانه پاس بداریم.