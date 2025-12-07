به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی، صبح یکشنبه در جلسه راهبردی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به تجربه موفق جوانان خلاق استان گفت: بسیاری از جوانان گلستانی کارهای بزرگ و اثرگذار انجام دادهاند و لازم است در این جلسات حضور یابند تا تجربههای عملی آنها به اشتراک گذاشته شود. انتقال تجربه، بخش مهمی از توسعه گردشگری است.
نصیبی با بیان اینکه گردشگری مجموعهای از حلقههای بههمپیوسته است، افزود: آموزش باید همه ارکان گردشگری را دربرگیرد؛ از مدیران و تورلیدرها تا رانندگان تاکسی و فروشندگان. هر رفتار کوچک در این حوزه میتواند تأثیر مثبت یا منفی بزرگی بر ذهنیت گردشگران بگذارد.
فرماندار گرگان با یادآوری سالهای اوج راهاندازی واحدهای بومگردی گفت: در یک سال تا یکسالونیم حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ واحد بومگردی در استان راه افتاد. بسیاری از این واحدها با شور و اشتیاق شروع کردند اما امروز تعداد زیادی از آنها غیرفعال شدهاند و صاحبانشان درگیر بازپرداخت اقساطاند. اگر آموزش و شبکهسازی وجود داشت، بسیاری از این واحدها میتوانستند همچنان پابرجا بمانند.
وی افزود: تجربههای خوب در حوزه گردشگری کشاورزی و بومگردی باید مستندسازی و منتقل شود تا فعالان جدید گرفتار اشتباهات گذشته نشوند.
نصیبی بخشی از ظرفیتهای مهم گرگان را مربوط به الگوهای مصرف و خرید دانست و گفت: گرگان در جمعیت رتبه بیستوچهارم کشور را دارد اما از نظر مبادلات پستی رتبه هفتم را کسب کرده است. دلیل این موضوع، رونق فروشگاههای آنلاین پوشاک است که مشتریان آنها از شهرهایی مانند اهواز، بندرعباس و سیرجان خرید میکنند. همین موضوع باعث تردد مسافران به گرگان و شکلگیری گردشگری خرید میشود.
فرماندار گرگان با تأکید بر لزوم حساسیت رسانهای گفت: گاهی یک کلیپ کوتاه از یک درگیری در فضای مجازی دستبهدست میشود و همه رشتهها را پنبه میکند. در مقابل، یک اتفاق مثبت میتواند ظرفیتهای استان را در سطح ملی مطرح کند.
نصیبی تشکیل این نشست را گامی نخست اما بسیار مؤثر توصیف کرد و خواستار تداوم تبادل تجربه، همافزایی میان دستگاهها و قرار گرفتن آموزش بهعنوان محور توسعه گردشگری استان شد.
