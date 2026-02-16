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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

علیدادی: مأموریت سپاه پاسداری از روح انقلاب در جنگ ترکیبی است

علیدادی: مأموریت سپاه پاسداری از روح انقلاب در جنگ ترکیبی است

ری- دبیر اشراف فرماندهی کل سپاه با تأکید بر اینکه مأموریت سپاه پاسداری از روح انقلاب در جنگ ترکیبی است، گفت: انسجام ملی و اشراف بر تهدیدات، رکن قدرت کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوذر علیدادی شامگاه دوشنبه، در پانزدهمین جشنواره مالک اشتر سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از خانواده‌های آنان اظهار داشت: مأموریت سپاه پاسداری از «انقلاب اسلامی» و حفظ روح و جهت‌گیری‌های آن است و این مأموریت، وجه تمایز سپاه با سایر سازمان‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به انتخاب عنوان «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» از سوی امام راحل، افزود: این نام‌گذاری یک انتخاب دقیق و راهبردی بود و هویت سپاه بر پایه انتقال فرهنگ پاسداری از انقلاب شکل گرفته است.

علیدادی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی در معرض جنگ ترکیبی قرار دارد، تصریح کرد: این تقابل تنها به حوزه نظامی محدود نیست، بلکه بخش عمده آن در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری و اجتماعی جریان دارد و هدف آن، تمام ابعاد اسلام و نظام اسلامی است.

دبیر اشراف فرماندهی کل سپاه با اشاره به فشارهای مضاعف دشمنان در کنار مشکلات عمومی جهان همچون رکود اقتصادی، بحران انرژی و چالش‌های جمعیتی، عنوان کرد: طراحی این جنگ ترکیبی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد و امروز با ابزارهای متنوع و پیچیده دنبال می‌شود.

وی انسجام داخلی و بسیج مردمی را رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی نیز تقویت وحدت و انسجام ملی، مهم‌ترین مؤلفه قدرت‌آفرین برای کشور و کلید حل مشکلات است.

علیدادی در ادامه با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی، به موضوعاتی نظیر دروغ‌پراکنی، فشار اقتصادی و اعتقادی، نفوذ در نظام تعلیم و تربیت، جنگ سایبری و عملیات حقوقی اشاره کرد و گفت: تنها بخش کوچکی از این تقابل، نظامی است و سپاه‌های استانی در حوزه‌های نرم‌افزاری و اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی اشراف اطلاعاتی را از ارکان قدرت دانست و خاطرنشان کرد: آگاهی دقیق از وضعیت موجود، شناسایی نقاط ضعف و قوت و تحلیل موقعیت خود نسبت به دشمن، مانع غافلگیری خواهد شد.

دبیر اشراف فرماندهی کل سپاه با تأکید بر بهره‌وری از داده‌ها و پرهیز از محافظه‌کاری در فرآیند اشراف، اظهار داشت: گزارش‌ها باید واقعی، مستند، ناظر بر خروجی و همراه با پیشنهاد باشد و صرفاً جنبه نمایشی نداشته باشد.

علیدادی در پایان با بیان اینکه سپاه برخاسته از مردم است، بر ضرورت هوشمندی، اقدام متناسب با تهدیدات و عمل به فرامین فرماندهی کل قوا تأکید کرد.

کد مطلب 6751045

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