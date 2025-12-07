امامی یگانه:دانشجویان پیشران انتقال مطالبات مردم به مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح یکشنبه در حاشیه حضور در مراسم روز دانشجو در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: به نوبه خودم، یاد و خاطره شهدای دانشجو را گرامی می‌دارم و روز ۱۶ آذر را به همه دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها تبریک عرض می‌کنم.

وی همچنین از فعالین دانشگاهی و دانشجویان حاضر در تشکل‌های مختلف دانشگاه‌های استان تشکر کرد و افزود: امروز فرصتی شد که در کنار شما عزیزان قرار بگیرم.

استاندار اردبیل در ادامه به رسالت‌های دانشگاه اشاره کرد و گفت: قطعاً یکی از رسالت‌های دانشگاه، علاوه بر نقش مؤثر در توسعه علمی و آموزشی کشور، ایجاد فرصتی برای هم‌اندیشی و تضارب آرا و اندیشه‌هاست. دانشجویان ما به عنوان مطالبه‌گران جدی و پیشران، در پیگیری مطالبات اقشار مختلف مردم نقش دارند و فرصتی فراهم می‌کنند تا این مطالبات به نحو احسن از طریق زبان دانشجویی به مسئولان اجرایی و متولیان کشور منتقل شود.

وی تأکید کرد: به اعتقاد بنده، این فرصت باید بیش‌ازپیش فراهم شود، به‌ویژه اینکه تشکل‌های دانشجویی در این زمینه نقش برجسته‌ای دارند تا بتوانند امکان ابراز نظر، عقیده و اندیشه را در دانشگاه‌های ما فراهم کنند. این تشکل‌ها در طول تاریخ، نقش مؤثری در حوزه‌های مختلفی چون استکبار ستیزی، روشنگری و پیگیری مطالبات مردم، به عنوان نسلی آگاه و روشن فکر ایفا کرده‌اند.

امامی یگانه در پایان با بیان انتظار برای تحقق بیشتر این نقش در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود متولیان امر، مسئولان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، از نظرات دانشجویان عزیز استفاده کنند و میدان را برای بروز و ظهور اندیشه‌های ایشان فراهم آورند. این امر قطعاً در مدیریت کشور و همچنین در تربیت نسل آینده و مدیران آتی که از همین دانشگاه‌ها برخواهند خاست، بسیار مؤثر خواهد بود.