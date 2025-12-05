حجت الاسلام قدسی: دانشگاه سنگر استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا قدسی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خلخال با اشاره به سوابق تاریخی دخالت‌های دولت‌های آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران اظهار کرد: در سال‌هایی این کشورها با سیاست‌های غلط و دخالت‌های مستقیم خود حق ملت ایران را پایمال کردند.

وی با یادآوری قحطی بزرگ ایجادشده در دوره استعماری، افزود: در آن زمان خشکسالی و سیاست‌های استعماری انگلیس موجب شد حدود ۹ میلیون ایرانی جان خود را از دست بدهند.

امام جمعه خلخال، دانشگاه را سنگر استقلال کشور عنوان کرد و گفت: دانشگاه از گذشته تا امروز در خط مقدم دفاع از استقلال و آگاهی جامعه قرار داشته و نقش آن در تحولات کشور انکارناپذیر است.

وی تأکید کرد که دانشجوی امروز نیز باید با همان روحیه انقلابی گذشته، آماده و گوش‌به‌زنگ حوادث و تهدیدهای پیش‌رو باشد.

وی دانشجو را چشم بیدار جامعه خواند و افزود: اگر دانشگاه بیدار باشد، کشور نیز بیدار خواهد ماند. امام جمعه با اشاره به رسالت تاریخی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه تنها محل تحصیل و گرفتن مدرک نیست، بلکه محیطی برای رشد آگاهی سیاسی، اخلاقی و شناخت دشمن و دفاع از عدالت است.

حجت‌الاسلام قدسی در پایان بر ضرورت تربیت دانشجوی مسئول، متعهد و عدالت‌خواه تأکید کرد و گفت: دانشجوی ما باید به‌گونه‌ای تربیت شود که در برابر ظلم بایستد، در مسائل اجتماعی هوشیار باشد و نقش مؤثر خود را در ساختن آینده کشور ایفا کند.