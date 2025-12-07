  1. استانها
کثیرلو: دستگاه قضایی از آزادی‌های مشروع دانشجویان حمایت می کند

اردبیل-رئیس کل دادگستری استان اردبیل دانشگاه را نماد آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی خواند و گفت: مسئولان قضایی از آزادی‌های مشروع دانشجویان در همه عرصه‌ها حمایت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق شد تا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل حاضر شویم و در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با دانشجویان به گفت‌وگو بنشینیم.

وی افزود: به دانشجویان، اساتید و این روز تاریخی افتخار می‌کنیم. روزی که یادآور فداکاری سه دانشجوی شهید در سال ۱۳۳۲ است که جان خود را برای استقلال، آزادی و مقابله با سلطه‌پذیری تقدیم کردند. آن واقعه، تنها یک رخداد تاریخی ساده نبود؛ بلکه نماد آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی و پویایی دانشگاه است، دانشگاه و دانشجو همواره مطالبه‌گر، پیشرو و علم‌ساز بوده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: ما مسئولان دستگاه قضائی نیز ضمن حمایت از آزادی‌های مشروع دانشجویان در تمامی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امیدواریم بتوانیم با همراهی و همدلی، روحیه عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری را در نسل انقلابی و فعلی دانشجویان تقویت کنیم. ان‌شاالله با همکاری و همدلی همه‌ی اقشار، در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور گام برداریم.

