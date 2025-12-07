به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق شد تا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل حاضر شویم و در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با دانشجویان به گفت‌وگو بنشینیم.

وی افزود: به دانشجویان، اساتید و این روز تاریخی افتخار می‌کنیم. روزی که یادآور فداکاری سه دانشجوی شهید در سال ۱۳۳۲ است که جان خود را برای استقلال، آزادی و مقابله با سلطه‌پذیری تقدیم کردند. آن واقعه، تنها یک رخداد تاریخی ساده نبود؛ بلکه نماد آزادی‌خواهی، استقلال‌طلبی و پویایی دانشگاه است، دانشگاه و دانشجو همواره مطالبه‌گر، پیشرو و علم‌ساز بوده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: ما مسئولان دستگاه قضائی نیز ضمن حمایت از آزادی‌های مشروع دانشجویان در تمامی حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امیدواریم بتوانیم با همراهی و همدلی، روحیه عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری را در نسل انقلابی و فعلی دانشجویان تقویت کنیم. ان‌شاالله با همکاری و همدلی همه‌ی اقشار، در مسیر آبادانی و پیشرفت کشور گام برداریم.