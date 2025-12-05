حجت الاسلام جعفرزاده: جنبش دانشجویی بازوی اصلی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن گرامی داشت ۱۶ آذر روز دانشجو اظهار داشت: جنبش دانشجویی در این شرایط حساس نه یک نیروی مخالف یا حاشیه‌ای بلکه ادامه دهنده قدرت نظام در محیط دانشگاه‌ها و یکی از بازوهای اصلی انقلاب اسلامی است. جنبش دانشجویی برای تداوم نقش پیشران خود در انقلاب اسلامی باید سه اصل را رعایت کند.

وی افزود: اول، نگاه آسیب شناسانه و ژرف به هویت خود و محیط پیرامونی به ویژه رهایی کامل از وابستگی به جریان‌ها و احزاب سیاسی و قرائت‌های متکثر و متنوع و بعضاً التقاطی از مسائل انقلاب و نظام اسلامی با رویکرد تطبیقی واقعی نظام محاسباتی خود با نظام محاسباتی ولی جامعه؛ دوم، تقویت مداوم و ارتقای مستمر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی و تشکیلاتی با احساس مسئولیت انقلابی و متناسب با شرایط زمان و مکان؛ سوم، تمرکز گفتمانی بر محورهای کلیدی نظام.

امام جمعه اصلاندوز ضمن گرامیداشت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) خاطر نشان کرد: الگوی مسئولیت پذیری حضرت فاطمه زهرا یک الگوی جامع چند بعدی و در عین حال کاربردی برای جوانان است این الگو شامل مسئولیت در برابر خانواده (پدر، همسر و فرزندان) و مسئولیت در برابر جامعه و آرمان‌های دینی می‌شود کلید بهره‌گیری از این الگو تمرکز بر ویژگی‌های اصیل و جاودان انسانی مانند احساس مسئولیت، صبر، ایثار، شجاعت و بینش عمیق است نه شباهت‌های ظاهری و شرایط زمانی.

حجت اسلام جعفرزاده ادامه داد: زنان مسلمان ایرانی با حضور خود در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ثابت کردند که عفت و حجاب نه تنها مانعی برای حضور اجتماعی نیست بلکه می‌تواند منبع قدرت و اقتدار باشد آنها نشان دادند که می‌توان همزمان مادر و جهادگر دانشمند و معلم پرستار و مجاهد بود.

وی با تشریح پیامدهای اسراف تصریح کرد: در قرآن و روایات اسراف گناهی بزرگ و نشان دهنده بی‌تقوایی و ناسپاسی نعمت‌هاست. اسراف برکت زندگی را از بین می‌برد انسان را به دنیاگرایی تشویق می‌کند و حق دیگران و نسل‌های آینده را تضییع می‌کند بنابراین مبارزه با اسراف یک وظیفه دینی و اخلاقی است.