۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

جولانی: اسرائیل به پیام صلح ما با ۱۰۰۰ حمله هوایی جواب داد

جولانی: اسرائیل به پیام صلح ما با ۱۰۰۰ حمله هوایی جواب داد

ابومحمد جولانی اعتراف کرد که رژیم صهیونیستی به پیام صلح سوریه با هزار حمله هوایی و صدها حمله زمینی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه در نشست دوحه گفت: اسرائیل به دنبال صادر کردن بحران‌ها به کشورهای دیگر و سرپوش گذاشتن بر کشتارها در غزه به بهانه نگرانی‌های امنیتی است.

وی افزود: سوریه پیام‌های مثبتی برای تقویت ثبات منطقه‌ای مخابره کرد اما اسرائیل با بیش از هزار حمله هوایی و ۴۰۰ تجاوز زمینی به این پیام‌ها پاسخ داد.

وی بیان کرد: دولت سوریه با کشورهای تأثیرگذار برای اعمال فشار بر اشغالگران با هدف عقب نشینی از خاک این کشور که بعد از تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ اشغال شده در تماس است. اکثر این کشورها با این مسأله موافق هستند. هر توافقی باید منافع کشورمان را در برابر اسرائیل تأمین کند. اسرائیل باید به توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ پایبند باشد.

جولانی بدون اشاره به کشتارهای داخلی در سوریه مدعی شد: سوریه امروزه در بهترین شرایط خود به سر می برَد!

    • NP IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      جولانی الان در این وضعیت سوریه فقط می تونه با گفتگو صحبت امور رو پیش ببره چون چیزی برای جنگیدن دفاع مقابله با اسرائیل در سوریه وجود نداره خیلی چیزها در سوریه از بین رفته . مگر از کشورهای عربی منطقه حمایت بگیره

