  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

تجاوز مجدد ارتش صهیونیستی به منطقه بیت جن در سوریه

تجاوز مجدد ارتش صهیونیستی به منطقه بیت جن در سوریه

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به منطقه بیت جن واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه یورش برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در حومه دمشق پایتخت سوریه گزارش دادند که یک گشت متعلق به اشغالگران رژیم صهیونیستی صبح امروز به اطراف شهرک بیت جن در حومه دمشق تجاوز کرد.

بنا بر اعلام منابع محلی در حومه دمشق تیم گشت صهیونیستی که به شهرک بیت جن نفوذ کرده بود، متشکل از دو تانک و ۷ خودروی زرهی بود که وارد یک پادگان نظامی متروکه شد و هر کسی را که به محل نزدیک می‌شد، با گلوله هدف قرار می‌داد.

روز گذشته نیز گشتی‌های رژیم صهیونیستی اقدام به پرسه زنی در نزدیکی سدی بریقه در حومه قنیطره کردند. منابع محلی در بیان این عملیات به تحرکات بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه اشاره کردند.

کد خبر 6679429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها