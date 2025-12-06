تجاوز مجدد ارتش صهیونیستی به منطقه بیت جن در سوریه

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در حومه دمشق پایتخت سوریه گزارش دادند که یک گشت متعلق به اشغالگران رژیم صهیونیستی صبح امروز به اطراف شهرک بیت جن در حومه دمشق تجاوز کرد.

بنا بر اعلام منابع محلی در حومه دمشق تیم گشت صهیونیستی که به شهرک بیت جن نفوذ کرده بود، متشکل از دو تانک و ۷ خودروی زرهی بود که وارد یک پادگان نظامی متروکه شد و هر کسی را که به محل نزدیک می‌شد، با گلوله هدف قرار می‌داد.

روز گذشته نیز گشتی‌های رژیم صهیونیستی اقدام به پرسه زنی در نزدیکی سدی بریقه در حومه قنیطره کردند. منابع محلی در بیان این عملیات به تحرکات بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه اشاره کردند.