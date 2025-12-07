به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ غزال غزال رئیس شورای عالی اسلامی علوی‌ها در سوریه اعلام کرد که علوی‌ها در این کشور دست به اعتصاب پنج روزه در تمام زمینه‌ها می‌زنند تا بدین وسیله اعتراض مسالمت آمیز خود را به اقدامات نظام حاکم نشان دهند.

وی اضافه کرد که این اعتصاب فراگیر از هشتم تا دوازدهم ماه جاری برگزار می‌شود.

غزال غزال بیان کرد که با سقوط نظام سابق قرار بود استبداد ساقط شود اما آنچه رخ داد سقوط واقعی باقی مانده این کشور تحت شعار آزادی بود. آنها می‌خواهند به زور، جایگزین شدن یک نظام ظالم تر را جشن بگیرند. حاکمان دست به بازداشت، کشتار، سر بریدن، ربودن و تخریب زده‌اند.

وی اضافه کرد: امروز نیز می‌خواهند به زور ما را در جشن‌هایی شرکت دهند که بر روی خون‌های ما برگزار می‌شود تا دهانمان را ببندند. ما خواهان توقف کشتارها و آزادی هزاران اسیر نظامی و غیر نظامی هستیم. در برابر هیچ تجاوزی به علوی‌ها سکوت نمی‌کنیم بلکه با طوفان پاسخ می‌دهیم.

لازم به ذکر است که عناصر وابسته به جولانی خود را برای برگزاری به اصطلاح سالگرد سقوط نظام بشار اسد آماده می‌کنند.