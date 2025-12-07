به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این آتشسوزی در یک باشگاه شبانه معروف به نام Birch by Romeo Lane در باگا در روستای آرپورا در منطقه گوای شمالی، حدود ۱۶ کیلومتری شمال غربی پاناجی، پایتخت گوا رخ داد.
پرامود ساوانت، سروزیر گوا، در بیانیهای گفت: امروز روز بسیار دردناکی برای همه ما در گوا است. یک حادثه آتشسوزی بزرگ در آرپورا جان ۲۳ نفر را گرفته است. من عمیقاً متأثر هستم و تسلیت صمیمانه خود را به همه خانوادههای داغدار ابراز میکنم.
یک کانال خبری تلویزیونی محلی به نقل از مقامات اعلام کرد که اطلاعات اولیه حاکی از آن است که تقریباً ۵۰ نفر دیگر مجروح شدهاند و در حال حاضر در بیمارستان کالج پزشکی گوا تحت درمان هستند.
آلوک کومار، رئیس پلیس گوا، گفت که گفته میشود اکثر قربانیان از کارکنان شاغل در محل برگزاری مراسم بودهاند و افزود که پلیس علت این حادثه را بررسی کرده و بر اساس یافتهها اقدام خواهد کرد.
وی گفت: علاوه بر این، ما در تلاش برای شناسایی اجساد هستیم و این احتمال وجود دارد که برخی از گردشگران نیز در میان کشتهشدگان باشند که ما در تلاش برای مشخص کردن آن هستیم.
گزارشها حاکی از آن است که پس از این حادثه، چندین آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و تقریباً دو ساعت تلاش فشرده برای مهار آتش و خاموش کردن کامل آن طول کشید.
تحقیقات اولیه انجام شده توسط پلیس نشان میدهد که ظاهراً آتشسوزی ناشی از انفجار سیلندر گاز مایع (LPG) در نزدیکی آشپزخانه بوده است.
احتمال آتشسوزی در هند اغلب زیاد است، زیرا صاحبان ساختمانها و خانهها معمولاً استانداردهای ایمنی مربوط به آتشسوزی را نادیده میگیرند و سوخت و مواد قابل احتراق را به صورت نامنظم ذخیره میکنند.
نظر شما