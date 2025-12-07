به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در بخش‌هایی از نوار شمالی، غرب، شمال غرب و جنوب غرب مورد انتظار است. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

در هفته جاری از میان حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۲۷.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر دارای بیشترین مقدار بارش خواهند بود.

همچنین حوضه قره قوم با مقدار میانگین بارش صفر میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۰.۱ میلی‌متر کم‌باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه مرزی غرب با مقدار میانگین بارش ۸۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با متوسط بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

از میان استان‌های کشور، استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان و استان‌های واقع در شمال غرب کشور با بارش تجمعی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر، در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.