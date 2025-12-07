  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور طی هفته جاری

بخش‌هایی از نوار شمالی، غرب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب کشور در هفته جاری شاهد بارش‌های قابل‌توجه خواهند بود و برخی حوضه‌ها و استان‌ها با مقادیر چشمگیر بارش در صدر مناطق پرباران قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در بخش‌هایی از نوار شمالی، غرب، شمال غرب و جنوب غرب مورد انتظار است. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

در هفته جاری از میان حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۲۷.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر دارای بیشترین مقدار بارش خواهند بود.

همچنین حوضه قره قوم با مقدار میانگین بارش صفر میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۰.۱ میلی‌متر کم‌باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور است.

از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه مرزی غرب با مقدار میانگین بارش ۸۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۱ میلی‌متر و حوضه دریاچه ارومیه با متوسط بارش ۴۶.۳ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱۱.۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

از میان استان‌های کشور، استان‌های لرستان، کرمانشاه، ایلام، کردستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان و استان‌های واقع در شمال غرب کشور با بارش تجمعی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر، در هفته جاری پر بارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

کد خبر 6680677
فاطمه صفری دهکردی

