هوای قزوین در وضعیت ناسالم؛ آبیک و تاکستان در شرایط اضطرار

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، امروز کیفیت هوا در بخش‌های مختلف استان قزوین در وضعیت نامطلوب قرار گرفته است.

طبق این گزارش، شاخص آلودگی هوا در شهر آبیک به عدد ۱۷۳ و در تاکستان به ۱۶۳ رسیده که بیانگر وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص آلودگی هوای شهرهای قزوین و بوئین‌زهرا به ترتیب روی عدد ۱۴۷ و ۱۳۷ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی است.

در این میان، وضعیت آلایندگی در شهر الوند قابل‌قبول گزارش شده و سامانه پایش برای شهر محمدیه داده‌ای ثبت نکرده است.