جشنواره «شهر من فرهنگ من» در دانشگاه بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند ظهر یکشنبه در آیین افتتاحیه جشنواره «شهر من، فرهنگ من» با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد فرهنگی، از تلاش‌ها و همراهی مجموعه‌های مختلف دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به روند شکل‌گیری این جشنواره گفت: این برنامه با زحمات بسیار و پس از مدت‌ها هماهنگی برگزار شد و حضور در آن برای بنده بسیار دلپذیر بود.

خامسان افزود: ما جلسات متعدد و مختلفی با مسئولان برگزار می‌کنیم، اما این جشنواره به‌دلیل هم‌افزایی و همراهی تمام بخش‌ها، ویژگی متفاوتی داشت.

رئیس دانشگاه بیرجند همچنین همکاری همیشگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی را ستود و افزود: دوستان ما در میراث فرهنگی همواره همراه دانشگاه بوده‌اند و در این جشنواره نیز حضوری فعال داشتند.

وی در ادامه از دانشکده هنر دانشگاه بیرجند به‌دلیل طراحی و آماده‌سازی بخش عمده‌ای از غرفه‌های جشنواره تشکر کرد.

خامسان با تأکید بر اهمیت توجه به مخاطبان اصلی دانشگاه یعنی دانشجویان، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم برنامه‌هایی مشابه جشنواره «شهر من، فرهنگ من» را که به افزایش نشاط، امید و پویایی در میان دانشجویان کمک می‌کند، استمرار ببخشیم.

وی افزود: زیبایی یک جامعه در تفاوت‌هاست و پذیرش تنوع فرهنگی، زبانی و سبک زندگی، بخش مهمی از هویت ملی ما را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به وقایع اخیر افزود: جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که مردم ایران دارای روحیه‌ای بزرگوارانه و وحدت‌آفرین هستند.

خامسان گفت: کسانی که گمان می‌کردند می‌توانند از اختلاف‌نظرها سوءاستفاده کنند، فهمیدند که ملت ایران در دفاع از کشور خود متحد است و دانشجویان نیز به‌عنوان نسل جوان و فرهیخته، همواره در کنار ملت ایستاده‌اند.

خامسان در پایان با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان و فعالان فرهنگی، تأکید کرد: تعهد می‌دهم که از هر برنامه‌ای که به ترویج نشاط، امید و سرزندگی در محیط دانشگاه کمک کند، حمایت کنم تا بتوانیم گامی مؤثر در مسیر اعتلای دانشگاه بیرجند و خدمت به شهر بیرجند و کشور عزیزمان برداریم.

گفتنی است در این جشنواره ۷۰ میز فروش محصولات تولیدی دانشجویان و ۳۰ غرفه نمایشگاهی از شهرهای مختلف برپا بود.