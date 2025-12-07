به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب روایتهایی از سفر حامد خسروشاهی به باکو است. آنچه در این کتاب آمده، از دل خیابانهای باکو، گفتوگوهای کوتاه با مردم، زیارتگاههای قدیمی، موزهها، طعم غذاها و بازتابهای ذهنی و تاریخی شکل گرفتهاند که طی بیش از یک دهه مطالعه قفقاز در ذهن نویسنده نقش بسته بود.
در این کتاب تلاش شده است تصویر دقیقتری از باکو و مناسبات فرهنگی، دینی و اجتماعی آن، در کنار نگاهی به ریشههای تاریخی تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ترسیم شود.
در روایت این سفر، با همسایگی پرچالش ایران و آذربایجان، پیچیدگیهای دیپلماسی فرهنگی، رد پای سیاست در فوتبال و حتی سادهترین خریدهای مرزی روبهرو میشویم.
محلههای تاریخی، خاطرات دور، چهرههای ناآشنا اما آشنازبان، همگی بخشی از پازلی هستند که در کنار کنفرانس قرهباغ، دغدغههای جدیتری درباره شناخت متقابل و نادیدهگرفتنهای متقابل را به یاد میآورد. این کتاب تلاشی برای دیدن دوباره همسایه، بیپرده و بیپیشداوری است.
آیین رونمایی سفرنامه «قرهباغ، باغی بزرگ» با حضور نویسنده اثر، چهرههای فرهنگی و اهالی کتاب و نشر، چهارشنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۶ در فروشگاه سوره مهر اکنون واقع در خیابان شهید بهشتی، پردیس سینما آزادی برگزار میشود.
حضور در این برنامه برای عموم آزاد است.
نظر شما