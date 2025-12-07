حجت‌الاسلام علیرضا ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه‌های مراسم وداع و تشییع حضرت آیت‌الله حاج شیخ عبدالجواد عبداللهی اظهار کرد: از مردم شریف و متدیّن اصفهان دعوت می‌کنم امشب و فردا با حضور پرشور خود، ارادتشان را به این عالم ربانی و سرباز مخلص امام زمان (عج) ابراز کنند.

وی افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر این عالم بزرگوار امشب (یکشنبه ۱۶ آذر) پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب‌الزمان (عج) سپاهان‌شهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: همچنین مراسم تشییع فردا (دوشنبه ۱۷ آذر) ساعت ۸ صبح از مسجد خان در خیابان هشت‌بهشت آغاز شده و تا مسجد سیف‌الله‌خان در خیابان گلزار ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بنا بر برنامه‌ریزی انجام شده، ساعت ۹:۳۰ صبح نیز از مقابل مسجد رکن‌الملک در خیابان فیض، تشییع پیکر مطهر به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود که همراه با اقامه نماز میت خواهد بود.

حجت الاسلام ناجی اضافه کرد: محل دقیق دفن، در گلستان شهدا یا تخت فولاد، تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد شد.