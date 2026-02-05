مزار شهدای انقلاب اسلامی در گیلان گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوطلب بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم ملی و سراسری «مهمانی لالهها» که در پنجمین روز از دهه مبارک فجر در رشت برگزار شد، اظهار کرد: این مراسم، تجدید میثاقی با شهدای والامقام انقلاب اسلامی است که جان خود را برای آزادی، استقلال و امنیت کشور فدا کردند.
وی با بیان اینکه ادامهدهنده راه شهدا خواهیم بود، افزود: تلاش میکنیم انقلاب اسلامی را به دست مبارک حضرت صاحبالزمان (عج) برسانیم و همواره در مسیر صراط مستقیم حرکت کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان تصریح کرد: مراسم گلباران مزار ۲۳ شهید انقلاب اسلامی در استان گیلان با حضور جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی و خانوادههای معزز شهدا برگزار شد که نشاندهنده عزم و اراده مردم در پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
داوطلب با اشاره به رسالت سنگین پاسداری از ارزشهای انقلاب گفت: تجدید بیعت با شهدای عزیز، مسئولیت ما را در ادامه این مسیر و تحقق اهداف انقلاب اسلامی سنگینتر میکند.
