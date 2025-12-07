فعال بودن سامانه بارشی تا روز جمعه در خوزستان؛ هشدار آبگرفتگی معابر

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جریانات جوی هوای خوزستان بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تأثیر سامانه بارشی را به تدریج از اوایل وقت فردا به صورت ابرناکی و بارش‌های پراکنده در مناطق شمال غرب و غرب نشان می‌دهد و سپس با گسترش این سامانه از اواخر روز دوشنبه در اغلب نقاط استان شاهد تأثیرات آن خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی فردا همچنان افزایش آلاینده در شهرهای صنعتی و بزرگ استان وجود دارد و به تدریج از اواسط وقت فردا از میزان آلاینده‌ها کاسته خواهد شد.

وی گفت: سامانه بارشی تا روز جمعه بر روی استان فعال است و سبب رگبار و رعد و برق، وزش بادهای متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط، کاهش دما و وقوع پدیه مه پس از بارندگی خواهد شد.

سبزه زاری با اعلام اینکه اوج بارش‌ها در روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه است، افزود: با توجه به شدت بارندگی، آبگرفتگی معابر شهری در اغلب نقاط استان، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۱.۲ و ایذه با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۸.۱ و کمینه دمای ۱۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.