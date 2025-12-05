سبزه زاری: بارش های پراکنده در برخی نقاط خوزستان پیش بینی می شود

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جریانات جوی هوای استان بیان کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز عبور موجی ضعیف از روی استان، سبب ابرناکی در اغلب مناطق استان و احتمال بارشهای پراکنده و نقطهای به ویژه در مناطق و ارتفاعات شمالی و شرقی استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا روز یکشنبه جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود، ادامه داد: پدیده غالب وقوع پدیده مه رقیق یا غبار صبحگاهی (به ویژه در مناطق جنوبی و ساحلی و ارتفاعات) و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پر جمعیت استان میشود.
به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، طی فردا و پس فردا روند افزایش دو تا چهار درجهای دما در سطح استان وجود خواهد داشت.
سبزه زاری گفت: از اواخر روز یکشنبه استان به تدریج تحت تأثیر سامانه بارشی فراگیری قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۲۸.۹ و ایذه با دمای پنج درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیر کل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۶.۹ و کمینه دمای ۱۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
