فعالیت متناوب سامانه بارشی؛ هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت متناوب سامانه بارشی از شامگاه دوشنبه تا اواخر وقت پنج‌شنبه (۱۷ تا ۲۰ آذر) به ویژه مناطق غرب و جنوب استان را در برمی‌گیرد.

هواشناسی اصفهان برای این مناطق بارش باران، رعد و برق، توفان لحظه‌ای موقت و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف، مه آلودگی و نوسانات دمایی پیش‌بینی کرده است.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه روز دوشنبه در منطقه غرب و جنوب به ویژه فریدونشهر، سمیرم و بویین میان دشت آغاز می‌شود و طی روز سه‌شنبه مناطق غربی جنوبی و مرکزی به ویژه شهر اصفهان، فریدونشهر، اسلام آباد موگویی، سمیرم، بویین میان دشت، فریدن (داران)، چادگان، خوانسار، دهق، شاهین شهر و میمه، عسگران، گلپایگان، مورچه خورت، باغبهادران، شهرضا، فلاورجان، دهاقان، کوهپایه، مبارکه، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، دهق، برخوار (دولت آباد) و شهرضا را فرا می‌گیرد.

فعالیت این سامانه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری، تمام نقاط استان به ویژه اصفهان، فریدونشهر، سمیرم، خوانسار، چادگان، گلپایگان، دهاقان، شهرضا، نطنز، نائین، اردستان، ورزنه، زرین‌شهر، خمینی‌شهر و برخوار را در بر خواهد گرفت.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جاده‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلانشهر اصفهان بواسطه رطوبت -وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی، نوسانات دمایی هشدار داده و در ادامه بر لزوم پرهیز از سفرهای غیر ضروری به ویژه در گردنه‌های برف گیر توصیه کرده است

هواشناسی در هشدار امروز، بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی بویژه در نواحی سردسیر، خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها و پرهیز عشایرو دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها تاکید کرده است‌.