از تحول فردی تا وحشت بومی در پاتوق فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شانزدهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه روز سه‌شنبه ١٨ آذر با نمایش ۴ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «حدود سیزده کیلوگرم» ساخته مهدی برزکی، «دارکوب‌ها» ساخته امیر جلالی، «کودکی» ساخته لیلا نیکزاد و فیلم کوتاه «کین‌آختن» ساخته رضا میرزایی روی پرده می‌روند.

محمدرضا فهمیزی منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه است که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفتگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

در خلاصه داستان فیلم «حدود سیزده کیلوگرم» آمده است: فروغ به علت چاقی تصمیم دارد شرایط زندگی‌اش را تغییر دهد.

در خلاصه داستان فیلم «دارکوب‌ها» آمده است: عده‌ای هنرور سینما سوار بر مینی‌بوس به سمت لوکیشن فیلمبرداری خود می‌روند.

در خلاصه داستان فیلم «کودکی» آمده است: پدری تصمیم دارد دختر خردسال خود را که آخرین بازمانده زندگی‌اش است، با نقشه‌ای مشخص از مرز عبور داده و از جنگ نجات دهد.

در خلاصه داستان فیلم «کین‌آختن» آمده است: فیلمی کوتاه در ژانر وحشت با بهره‌گیری از روایات بومی.