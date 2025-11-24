به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، چهاردهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ با نمایش ۵ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «حنابندون» ساخته عرفانه کریمی، «کندو» ساخته مشترک مصطفی داوطلب و طاهره شعبانیان، «راوی» ساخته محمد پایدار و «تاری» ساخته صحرا اسدالهی از ایران و فیلم کوتاه «کفاش بهشت» ساخته حیدر حسین طالب از کشور عراق روی پرده می‌روند.

خسرو دهقان منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفتگو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

فیلم‌های این جلسه عبارتند از:

فیلم کوتاه «حنابندون» به کارگردانی عرفانه کریمی/ خلاصه داستان: عبدو که همراه مادرش با دیگر جنگ‌زده‌ها در مدرسه‌ای زندگی می‌کند، قصد دارد برای دیدن پدرش همراه با مجید به جبهه برود.

فیلم کوتاه «کندو» به کارگردانی مصطفی داوطلب و طاهره شعبانیان/ خلاصه داستان: زن و مرد افغانی در اتوبوس شهری به مقصد ترمینال مسافربری هستند که اتفاق کوچکی باعث درگیری بین همه مسافران می شود و در نهایت زن از اتوبوس پیاده می‌شود.

فیلم کوتاه «راوی» به کارگردانی حمد پایدار/ خلاصه داستان: باید کاری کرد ...

فیلم کوتاه «تاری» به کارگردانی صحرا اسدالهی/ خلاصه داستان: زنی جوان برای پی نبردن همسرش به واقعیت تصادفی که داشته و قرار است تحت جراحی با ریسک بالایی قرار بگیرد و برای آسوده خاطر شدن او، دست به اقدامی عجیب می زند.

فیلم کوتاه «کفاش بهشت» از (کشور عراق) به کارگردانی حیدر حسین طالب/ خلاصه داستان: ماجرای یک کفش نظامی قدیمی که پس از بازسازی در یک تعمیرگاه کفش برای فروش گذاشته شده است. این فیلم آنچه را که یک عراقی طی سالیان متمادی از سر گذرانده است، مرور می‌کند.

برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور مهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.