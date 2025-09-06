به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هفتمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سهشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۱۷ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار میشود، فیلمهای کوتاه «زمرد» ساخته مجتبی اسماعیلزاده، «کموبیش نامرئی» ساخته ترانه اسماعیلیان، «کورسو» ساخته علی تصدیقی، «نیچیر» ساخته کیوان شمشیربیگی از ایران و فیلم کوتاه «عزیزم» ساخته کریستینا سانچز از کشور کلمبیا روی پرده میروند.
امیر قادری منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردانهای فیلمهای کوتاه به نمایش درآمده به گفتگو مینشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.
در معرفی فیلم های این هفته پاتوق فیلم کوتاه آمده است:
زمرد
کارگردان: مجتبی اسماعیلزاده، تهیهکننده: انجمن سینمای جوان - دفتر تهران، سینا شعربافی، بازیگران: مجتبی علیزاده، بهناز نادری، محسن حسنزاده.
خلاصه داستان: «زمرد که مدتهاست خودش را در خانه حبس کرده و از طریق شرکت در مسابقات پیامکی برنامههای تلویزیون و رادیو، روزگار میگذراند، به منظوری خاص تلاش میکند قد خودش را بلند و بلندتر کند.»
کموبیش نامرئی
کارگردان: ترانه اسماعیلیان، تهیهکننده: انجمن سینمای جوانان ایران و رضا باستانی، بازیگران: مهرداد ضیایی، آناهیتا اقبالنژاد.
خلاصه داستان: «در یک آزمون، از یک شوهر و همسرش خواسته میشود که بداههپردازی کنند. در این نقشآفرینیها، کشفی رخ میدهد که رابطه آنها را به چیزی تبدیل میکند که هرگز نبوده است.»
کورسو
کارگردان: علی تصدیقی، تهیهکننده: مهدی زندیه، بازیگران: پویان مکری، پریسا شاهولیان، نغمه فرنود.
خلاصه داستان: «مادری درگیر بیماری سرطان است و فیلم یک روز از زندگی این خانواده را روایت میکند که در کمال ناامیدی باز هم کورسوی امیدی را میبینند.»
نیچیر
تهیهکننده و کارگردان: کیوان شمشیربیگی.
خلاصه داستان: «فیلم کوتاه «نیچیر» (شکار) به روایت سینمای سنگی قنطوس فرزند سنمار، معمار بزرگ دوره ساسانی میپردازد؛ هنرمندی که شاید در میانه مبهم تاریخ گم شده باشد.»
عزیزم
کارگردان: کریستینا سانچز (کلمبیا).
خلاصه داستان: «نینا باید در روز تولد خواهر ناتنیاش، با عدم اعتمادبهنفس خود و رابطه تیره و تاری که با پدرش دارد مواجه شود.»
از این پس برنامههای پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور مهمانان ویژه، به معرفی کتابهای سینمایی بهمنظور گسترش مطالعات و شناخت عمیقتر سینما نیز میپردازد.
هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیشخرید بلیت کلیه آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه (در بسته هشتماهه) میتوانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.
نظر شما