حسینی: حضرت زهرا (س) الگوی زنان و مردان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید ابراهیم حسینی در جمع خواهران طلبه حوزه علمیه کوثر ضمن تبیین جایگاه حضرت ولیعصر (عج) در میان اولیای الهی، اظهار داشت: موعود آخرالزمان، حجت خدا و خاتم اوصیاست و در روایات آمده است که حتی حضرت مسیح (ع) در زمان ظهور به ایشان اقتدا میکند؛ این نشاندهنده برتری مقام امامت در عصر ظهور است.
وی بابیان اینکه پیامبر اعظم (ص)، حضرت زهرا (س) را بهترین الگوی خویش معرفی کردهاند، افزود: جامعهای که به دنبال سعادت است باید از الگوهای والا بهره بگیرد؛ انحطاط از زمانی آغاز میشود که الگوهای نادرست جایگزین الگوهای الهی میشوند لذا قرآن کریم در سوره ممتحنه چهار زن را معرفی میکند که دو نفر الگوی ناپسند و دو نفر همچون حضرت آسیه و حضرت مریم (س) الگوی ایماناند و این الگو گیری شامل زنان و مردان مؤمن میشود.
امامجمعه شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه نقش مادران در سعادت یا سقوط یک جامعه تعیینکننده است، گفت: همانطور که در روایات آمده «بهشت زیر پای مادران است» اما اگر بانوان نقش مادری و تربیتی خود را رها کنند، این مسیر میتواند برعکس عمل کند چراکه زن مربی بشریت است و اگر مردان قوام و پشتیبان زنان معرفیشدهاند، برای آن است که زنان با فراغت بتوانند به مسئولیت بزرگ تربیت نسل بپردازند.
حسینی با اشاره بهضرورت گسترش فهم عمومی برای پذیرش الگوهای دینی، یادآور شد: الگو گیری تحکمی و دستوری نیست؛ جامعه باید به رشد و بلوغی برسد که خود، زیبایی الگوهای الهی را درک کند لذا اگر امروز برخی به سراغ الگوهای سطحی و مشهورات نادرست میروند، علت آن درک نادرست از کمال است و کار طلبههای خواهر این است که جامعه را به سطح فهمی برسانند که بداند کمال حقیقی در تبعیت از حضرت زهرا (س) و سبک زندگی ایشان است.
وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س) ازجمله همسرداری، مادر بودن، جهاد، عبادت و سادهزیستی، افزود: اگر جذبه و نورانیت اهلبیت (ع) بهدرستی برای جامعه تبیین شود، نسل جوان خود به این سمت هدایت خواهد شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح فرهنگی، از طلاب خواست در منازل و مجالس مذهبی حضور فعال داشته باشند و بهتدریج خرافات و بدفهمیها را اصلاح کنند.
حسینی افزود: لباس طلبگی لباس کسبوکار نیست؛ اگر طلبه با نیت الهی فعالیت کند، هم دنیا و هم آخرتش تأمین خواهد شد.
وی در پایان با دعا برای رهبری انقلاب و با گرامیداشت یاد شهدا گفت: تبلیغ دین و همراهی با پرچم ولایت وظیفهای الهی است و کوتاهی در این مسیر در پیشگاه خداوند قابلپذیرش نیست.
