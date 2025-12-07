  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

بازدید میدانی فرماندار طالقان از بازار میوه پیش از شب یلدا

طالقان - فرماندار شهرستان طالقان با بازدید میدانی از واحدهای صنفی میوه، بر کنترل قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشان پیش از شب یلدا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیان در حاشیه بازدیدهای میدانی و نظارتی از واحدهای صنفی میوه، با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا، تأکید کرد: بازار باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تمامی اقشار جامعه با هر سطح درآمدی بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند.

وی افزود: به‌منظور تنظیم بازار و ایجاد آرامش پیش از شب یلدا، این نظارت‌ها انجام می‌شود.

فرماندار شهرستان طالقان تصریح کرد: در این بازدیدها، قیمت‌های فروش نسبت به فاکتورها بررسی می‌شود و برخورد قانونی با گران‌فروشان و کم‌فروشان احتمالی، یکی از مهم‌ترین اهداف این اقدامات نظارتی است.

