بازدید میدانی فرماندار طالقان از بازار میوه پیش از شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیان در حاشیه بازدیدهای میدانی و نظارتی از واحدهای صنفی میوه، با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا، تأکید کرد: بازار باید بهگونهای مدیریت شود که تمامی اقشار جامعه با هر سطح درآمدی بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند.
وی افزود: بهمنظور تنظیم بازار و ایجاد آرامش پیش از شب یلدا، این نظارتها انجام میشود.
فرماندار شهرستان طالقان تصریح کرد: در این بازدیدها، قیمتهای فروش نسبت به فاکتورها بررسی میشود و برخورد قانونی با گرانفروشان و کمفروشان احتمالی، یکی از مهمترین اهداف این اقدامات نظارتی است.
