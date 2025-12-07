سرهنگ محمدی پور: بسیج دانشجویی بستر تربیت نسل کارآمد انقلاب است

سرهنگ اکبر محمدی پور در گفتگو با مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای دانشجو و تبریک ۱۶ آذر؛ روز دانشجو، با اشاره به جایگاه دانشجویان در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اظهار کرد: اگر قرار است حرکت انقلابی مؤثری برای نظام رقم بخورد، این مسیر بدون همراهی دانشجویان و در کنار آن اصحاب رسانه ممکن نیست.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه بسیج دانشجویی مجموعهای جوان و پویا در حوزه فکری و اجرایی است، افزود: بسیج دانشجویی یک تشکل قوی برای اجرای فکر دانشجو است تا هدفمند کار کند.
اردوهای جهادی بستری برای رشد و کادرسازی است
وی با اشاره به برنامههای مختلف راهبردی پیشبینی شده بسیج دانشجویی گفت: هر دانشجو با علاقهمندی در دفتر نهاد، معاونت فرهنگی، انجمنهای علمی، هلالاحمر و انجمنهای تخصصی فعالیت میکند.
سرهنگ محمدی پور با بیان اینکه همزمان با بهروز شدن جامعه، مدیریت بسیج دانشجویی نیز بهروز است، تصریح کرد: اردوهای جهادی، طرح ولایت و راهیان نور، دانشجویان را از نظر فکری و اجرایی تقویت میکند.
مسئول بسیج دانشجویی گیلان ظاهر اردوهای جهادی را خدمت رسانی در حوزههای آموزشی، فرهنگی و عمرانی در مناطق کمبرخوردار بیان کرد و افزود: بسیاری از دانشجویان در این اردوها تغییرات معنوی و رفتاری مثبت را تجربه کردهاند که میتوان گفت اردوهای جهادی در واقع بستری برای رشد و شکوفایی دانشجویان محسوب میشود.
وی تصریح کرد: اردوی جهادی بسیج دانشجویی تفریح روح، روان و جسم است که در تلاش برای کادرسازی از دل این فعالیتها است.
هستههای علمی و برنامههای فرهنگی در دانشگاهها
مسئول بسیج دانشجویی گیلان با اشاره به میدانداری بسیج دانشجویی اظهار کرد: این مجموعه در حوزههای مختلف نقشآفرینی به موقع و آگاهانه دارد و با تشکیل هستههای علمی، بستر مشارکت دانشجویان در طرحهای علمی فراهم کرده است.
وی افزود: این ظرفیت حتی برای نهادها و سازمانها جهت استفاده از تیمهای علمی دانشجویان وجود دارد.
سرهنگ محمدی پور با اشاره به برنامههای فرهنگی و تبیینی بسیج دانشجویی گفت: برنامه «پیشگامان رهایی» با حضور ۷۰۰ دانشجو به مناسبت ۲ آذر روز دانشجو برگزار شد.
وی از برگزاری راهیان پیشرفت با طرح «میرزا شناسی» برای نخستین بار در گیلان گفت و تصریح کرد: راهیان پیشرفت با حضور راویان استانی و دانشجویان استانهای اصفهان و مازندران طی سه روز اجرا کرده است.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی گیلان بسیج دانشجویی را فرصتی برای پیشرفت دانشجو و تربیت نسل کارآمد برای نظام و انقلاب دانست و گفت: بسیج دانشجویی استان گیلان در جشنوارههای علمی، خوارزمی و اردوهای جهادی برای سومین سال در طرح «اسوه» حائز مقام شده است.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع در هفته بسیج، گفت: جامعه هدف اصلی ما دانشجویان هستند و تلاش کردهایم در این هفته مجموعهای از برنامههای اثرگذار را در دانشگاهها برگزار کنیم.
