هوش مصنوعی مایکروسافت ۳۶۵ گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، این افزایش قیمت که روی مشتریان تجاری، کارمندان خط مقدم و مشتریان دولتی تأثیر می‌گذارد از یکم جولای ۲۰۲۶ میلادی اعمال می‌شود و شیب زیادی دارد. به گفته مایکروسافت دلیل افزایش قیمت‌ها گسترش قابلیت‌های امنیتی، مدیریتی و هوش مصنوعی است.

این شرکت اعلام کرد: سازمان‌ها به طور روزافزون با چشم انداز تهدیدهای پیچیده روبرو می‌شوند و همین امر نیازهای فناوری اطلاعاتی را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر نیاز به تحول مبتنی بر هوش مصنوعی نیز بسیار حیاتی است. برای آنکه مشتریان مان بتوانند این چالش‌ها را پشت سربگذارند، ما محصولات مایکروسافت ۳۶۵ را با قابلیت‌های امنیتی و مدیریت اضافی که با هوش مصنوعی فعالل شده اند، ارتقا می‌دهیم.

مرحله قبلی افزایش قیمت محصولات مایکروسافت درسال ۲۰۲۲ میلادی انجام شد. همچنین این شرکت در بیانیه خود اعلام کرد ما در سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ ویژگی در مایکروسافت ۳۶۵، سکیوریتی، کوپایلوت و شیر پوینت ارائه کردیم، بنابراین اکنون عادلانه است که اندکی هزینه بیشتر برای ویژگی‌های جدید دریافت کنیم.

در اوایل سال جاری میلادی مایکروسافت درباره افزایش قیمت‌ها برای مشترکان فردی و خانوادگی به دلیل ارائه تمام ویژگی‌های کوپایلوت که هم اکنون فعال هستند، هشدار داده بود. مشتریان می‌توانند بارای کاهش هزینه‌هایشان از این ویژگی‌ها استفاده نکنند.