پشتیبانی از ویندوز ۲ روز دیگر پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این بدان معناست که هرچند رایانه‌های مجهز به ویندوز ۱۰ همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند اما به روزرسانی های امنیتی مهم به طور پیش فرض برای آنها متوقف می‌شود. در این صورت کاربران برای ایمن نگه داشتن رایانه‌هایشان با سه گزینه روبرو هستند؛ آنها می‌توانند در صورت همخوان بودن رایانه شأن، سیستم عامل را به ویندوز ۱۱ ارتقا دهند، فرد می‌تواند یک رایانه جدید بخرد که ویندوز ۱۱ روی آن به طور پیش فرض نصب شده است یا ویندوز ۱۱ را فراموش کند و برای دریافت به‌روزرسانی‌های امنیتی تمدیدشده (ESU) ثبت‌نام کند.

این کار به فرد امکان می‌دهد تا یک سال دیگر تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازید.

از آنجا که گزینه سوم بسیار راحت است و در بسیاری موارد می‌توان به طور رایگان آن را انجام داد، بسیاری از کاربران روی آن تمرکز می‌کنند.

در این میان بسیاری از کاربران انگیزه‌های مایکروسافت برای حذف ویندوز ۱۰ را بررسی می‌کنند زیرا این سیستم عامل روی بیشتر رایانه‌های قدیمی کار می‌کند. اما بدون آپدیت های امنیتی دوره‌ای، رایانه به شدت در معرض بدافزارها است. به همین دلیل راه اندازی به‌روزرسانی‌های امنیتی تمدیدشده (ESU) به فرد امکان می‌دهد تا یک سال دیگر با امنیت از ویندوز ۱۰ استفاده کند.