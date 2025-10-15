  1. دانش و فناوری
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

از فردا؛

با قابلیت جدید ویندوز دستانتان استراحت می‌کند!

مایکروسافت اعلام کرده فردا یک رونمایی بزرگ درباره ویندوز خواهد داشت و اشاره کرده این خبر مربوط به شیوه استفاده و تعامل افراد با رایانه های دارای ویندوز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویندوز سنترال، مایکروسافت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قرار است به زودی دستان شما استراحت کنند. اکنون زمان آن است که انگشتانتان استراحت کنند. رویداد بزرگی روز پنجشنبه رخ می‌دهد.

اما هیچ سرنخ دیگری در این باره ارائه نشده است.

در هفته‌های اخیر، مایکروسافت به‌طور واضح اعلام کرده که قصد دارد از صوت به عنوان روش اصلی ورودی در ویندوز استفاده کند. پاوان داولوری، رئیس فعلی بخش ویندوز، اخیراً گفته بود: شما به‌زودی می‌توانید هنگام نوشتن، طراحی یا تعامل با دیگران با کامپیوتر خود صحبت کنید. کامپیوتر باید قادر باشد معنای نیت شما برای تعامل را به‌طور هوشمندانه درک کند.

شیوا سعیدی

