به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر فرهند از برگزاری آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس «ویان» خبر داد و گفت: این رویداد هنری، جلوه‌ای از تلاش خردمندانه هنرمندان و پژوهشگران کشور است که توانسته‌اند با نگاهی عمیق و نافذ، ابعاد مختلف جامعه، زندگی و اندیشه را در قاب تصویر ماندگار کنند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار چنین رویدادهایی در ارتقای فضای فرهنگی کشور، افزود: بازدید از آثار این جشنواره، بی‌تردید گامی در جهت تقویت نهضت فرهنگی و پاسداشت جایگاه والای هنر عکاسی است. هنرمندان حاضر در این جشنواره با خلاقیت و دقت نظر، روایت‌هایی نو از زیست جهان ایرانی ارائه کرده‌اند که شایسته توجه و حمایت است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز زمان و مکان برگزاری این مراسم را اعلام کرد و گفت: آئین اختتامیه روز دوشنبه، ۱۷ آذرماه، از ساعت ۱۵:۳۰ در مجموعه فرهنگی میلاد واقع در بلوار جمهوری، بلوار ماهان، روبه‌روی استانداری البرز برگزار می‌شود.

فرهند در پایان از عموم علاقه‌مندان حوزه فرهنگ و هنر دعوت کرد تا با حضور در این مراسم و بازدید از آثار برگزیده، از تلاش‌های هنرمندان جوان و پیشکسوت حمایت کنند.