سلطانی: مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی عکس فرش ماسی درهم پایان یافت

مهدی سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روند دریافت آثار با مشارکت گسترده هنرمندان از سراسر کشور انجام شد و مرحله ثبت و کدگذاری آثار نیز به پایان رسیده است.

وی اعلام کرد: در بخش تک‌عکس حرفه‌ای هزار و ۳۷۱ اثر و در بخش ویژه جغرافیای بیجار ۴۵۱ اثر دریافت شده است.

سلطانی افزود: در بخش مجموعه عکس ۴۸ مجموعه شامل ۳۶۹ اثر و در بخش موبایلی ۲۱۱ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

ارسال ۲۴۰۲ اثر به دبیرخانه جشنواره

وی مجموع آثار دریافتی را دو هزار و چهارصد و دو اثر عنوان کرد و گفت: دبیرخانه جشنواره آماده است تا در هفته پایانی ماه آذر فرایند ارزیابی و داوری آثار توسط هیأت داوران شامل محمدرضا چایفروش، حسن غفاری و کریم متقی آغاز شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: جشنواره ملی عکس فرش ماسی درهم با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بیجار و ثبت تصویری هویت فرش دستباف طراحی شده و با استقبال چشمگیر عکاسان مواجه بوده است.