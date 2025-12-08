مشارکت نزدیک به هزار هنرمند از ۳۱ استان در جشنواره ملی عکس ویان

به گزارش خبرنگار مهر، بهارک زرگر وفا عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این جشنواره برای نخستین بار در استان البرز برگزار شد و نام «ویان» با الهام از واژه «بیدستان» در گویش البرزی انتخاب شد؛ دشت کهنی که محدوده‌ای از چهارراه مصباح تا میدان هفت‌تیر را دربر می‌گرفت و شهر کرج کنونی بر همان بستر شکل‌گرفته است.

او با اشاره به برگزاری جشنواره در چهار بخش «تک عکس»، «مجموعه عکس»، «طنز در عکاسی» به‌عنوان بخش ویژه و «مقالات پژوهشی»، افزود: برای اجرای این جشنواره طی هشت ماه، هشت ورکشاپ آنلاین برگزار کردیم که حدود ۶۰۰ نفر از سراسر کشور در آن‌ها شرکت داشتند و این دوره‌ها باهدف آموزش نگارش مقاله با استانداردهای بین‌المللی ازجمله ISI برگزار شد.

دبیر جشنواره ملی عکس ویان تعداد آثار رسیده به دبیرخانه را ۴۰۳۳ فریم عکس، مشارکت هنرمندان را قریب به هزار نفر و مقالات دریافتی را ۷۱ عنوان اعلام کرد و گفت: امروز از ۱۵ مقاله برتر که در کتاب ۳۷۷ صفحه‌ای ویان چاپ‌شده، تقدیر می‌شود.

به گفته زرگر وفا در بخش تک عکس چهار برگزیده (رتبه‌های اول تا سوم و شایسته تقدیر) تندیس، لوح و جایزه نقدی دریافت می‌کنند و در بخش طنز که برای نخستین بار در ایران اجرا شد نیز چهار برگزیده معرفی شدند و همچنین در بخش مجموعه عکس، دو مجموعه منتخب و یک شایسته تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی با اشاره به حضور ۶۲۰ عکاس حرفه‌ای در استان البرز، گفت: هدف ما تبدیل البرز به پایلوت و یک تشکل قدرتمند در حوزه عکاسی کشور است و به این هدف نزدیک شده‌ایم و بخش مقالات پژوهشی باعث شد نگاه اساتید دانشگاه و پیشکسوتان عکاسی به این جشنواره جلب شود و حتی درخواست تداوم ورکشاپ‌ها در طول سال را داشته باشند.

دبیر انجمن عکاسان البرز افزود: از ۳۱ استان کشور اثر داشتیم و بیشترین جوایز به هنرمندان استان‌های خراسان رضوی، مازندران، گیلان، تهران، البرز، سمنان، قم و کردستان رسید و ۸۰ اثر نیز برای نمایشگاه منتخب شدند.

زرگر وفا با اشاره به استقبال چشمگیر از بخش مجموعه عکس، گفت: داوران تأکید داشتند که کیفیت آثار بسیار بالا بوده و حتی پیشنهاد دادند یک کتاب مستقل برای آثار مجموعه‌عکس منتشر شود که اگر حمایت مسئولان فراهم شود، این بخش را به‌صورت مجزا منتشر خواهیم کرد.

او درباره برنامه‌های آتی نمایشگاهی جشنواره توضیح داد: استان البرز ظرفیت بالایی برای میزبانی نمایشگاه‌های فاخر عکس دارد و این روند را آغاز کرده‌ایم و طی ماه‌های گذشته میزبان مجموعه‌های عکاسی از زندگی اقوام بختیاری و میراث بادگیرها در ایران بوده‌ایم و نمایشگاه ویان نیز با هماهنگی استان‌ها و انجمن‌های دیگر، در شهرهای مختلف کشور به نمایش درمی‌آید.

دبیر جشنواره ملی عکس ویان در پایان با اشاره به جایگاه البرز در عکاسی کشور، گفت: با ۶۲۰ عضو فعال در حوزه عکاسی تلاش می‌کنیم البرز را در میان سه تا چهار استان برتر این عرصه قرار دهیم، هرچند استان‌هایی همچون خراسان رضوی، همدان و مازندران پیشینه قوی دارند، اما ما نیز با جدیت در مسیر ارتقا حرکت می‌کنیم.