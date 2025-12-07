محمد حسین دهقان طزرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهر و موم شدن یک واحد تولیدی کاشی و سرامیک در شهرستان مهریز به دلیل عدم رعایت مقررات زیست‌محیطی اظهار داشت: با توجه به گزارش‌ها و اخطارهای مکرر اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر استمرار آلایندگی این واحد تولیدی و بی‌توجهی مسئولان آن به تذکرات قانونی، دستور پلمب این واحد تا زمان رفع کامل آلودگی و اجرای اقدامات استانداردسازی صادر شد.

وی افزود: دادستانی در راستای صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست، هیچ‌گونه اغماضی در قبال رفتارهای مخرب زیست‌محیطی نخواهد داشت و برخورد قانونی با واحدهای آلاینده در دستور کار قرار دارد.

دادستان مهریز تأکید کرد: رفع پلمب منوط به تأیید اداره حفاظت محیط زیست و اطمینان از انجام اصلاحات لازم جهت کاهش آلاینده‌ها و انطباق کامل با ضوابط قانونی است.