تغییر ساعات فعالیت ادارات و مدارس اردکان و میبد تا پایان بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شفیعزاده ضمن اشاره به ریشههای تاریخی و اقلیمی این مشکل، اظهار کرد: بارگذاری صنعتی گسترده در دو دهه گذشته در محور مهریز به عقدا، همراه با تراکم بالای واحدهای صنعتی و همچنین خشکی شدید اقلیم به دلیل کاهش نزولات جوی، این منطقه را به یکی از آلودهترین نقاط استان تبدیل کرده که شدت آن در یک ماه گذشته مشهودتر بوده است.
وی به تشکیل کارگروههای ویژه در سطح استان و شهرستان به ویژه کمیته بحران استان، اشاره کرد و گفت: تصمیمات متعددی در این کارگروهها اتخاذ شده که از جمله آنها میتوان به راهاندازی گشتهای ویژه محیط زیستی اشاره کرد که البته این طرح با پیشنهاد شهرستان اردکان و حمایت نماینده مردم و اداره کل محیط زیست استان به مرحله اجرا درآمده است.
شفیعزاده با بیان اینکه بخشی از وضعیت نامطلوب کنونی متوجه صنایع است، تصریح کرد: اگرچه ممکن است خروجیهای اصلی کارخانههای بزرگ در زمان پایش، در محدوده استاندارد قرار داشته باشند اما باید توجه کنیم که سایر منابع مانند جادههای خاکی معادن، سنگشکنها، واحدهای خردایش، نوار نقالهها، دپوها و مسیرهای انتقال مواد اولیه نیز در صنایع مختلف سهم عمدهای در تولید آلودگی هوای استان دارند.
همکاری منطقهای برای حل بحران آلودگی
فرماندار ویژه اردکان از تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با حضور فرمانداران شهرستانهای اردکان، میبد، زارچ و اشکذر و مدیران کل استانی خبر داد و افزود: در این جلسه، دغدغههای محیط زیستی فرمانداران به ویژه اوج گرفتن آلودگی در این فصل، به طور کامل مطرح و مصوبات لازم برای هماهنگی بیشتر و اقدام فوری برای کاهش میزان آلودگی لحاظ شد.
وی خشکی شدید هوا و کاهش بارندگی را عاملی مؤثر در تشدید آلودگی دانست و تصریح کرد: پاییز امسال بسیار خشک بوده و پایین بودن رطوبت هوا و خاک باعث شده تا مناطق اطراف شهرها، جادههای خاکی و زمینهای لخت به کانونهای تولید گرد و غبار تبدیل شوند که این گرد و غبار طبیعی در ترکیب با آلودگی ناشی از فعالیتهای صنعتی، شرایط به مراتب بحرانیتر کرده است.
مصوبات عملی برای کاهش آلودگی هوا
شفیعزاده به بخشی از مصوبات این جلسه اشاره کرد و افزود: کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای ناوگان حملونقل در محور مهریز عقدا موظف هستند نسبت به اخذ معاینه فنی برای تمام وسایل نقلیه خود اقدام کنند و در صورت عدم رعایت این موضوع، پلیس راه و راهور مجاز هستند برابر مقررات با آنها برخورد کنند. همچنین در صورت عدم همراهی مالکین ناوگان، واحدهای صنعتی موظف به فسخ یا عدم تمدید قرارداد با آنان هستند.
وی به پیشنهاد مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد زمانبندی جدید فعالیت ادارات و مدارس بهصورت پایلوت در شهرستانهای اردکان و میبد، به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا و مدیریت شرایط اضطرار تصویب شد و طی روزهای آینده تا پایان بهمنماه تغییرات اعمال خواهد شد.
این مسئول در تشریح این مصوبه اذعان کرد: تأخیر در شروع ساعت فعالیت مدارس، حذف برنامه صبحگاهی مدارس در فضای روباز، حذف ساعت ورزش در ساعات ابتدایی صبح در فضاهای روباز و در صورت امکان جابجایی آن با سایر دروس یا برگزاری در فضاهای سرپوشیده و تأخیر در شروع ساعت فعالیت ادارات از مفاد این مصوبه است که به صورت آزمایشی اجرا و نتایج آن به دبیرخانه کارگروه ارائه خواهد شد.
درخواست خودمراقبتی و خویشتنداری مردم
شفیعزاده در پایان با اشاره به اینکه روند بهبود مسائل محیط زیستی، روندی زودبازده نیست، از شهروندان خواست با افزایش خودمراقبتی و رعایت نکات بهداشتی به ویژه برای گروههای حساس مانند سالمندان و کودکان، در کنار اقدامات مسئولان قرار گیرند.
فرماندار اردکان تأکید کرد: مدیریت این بحران نیازمند صبر، همکاری عمومی و پیگیری مستمر برای اجرای مصوبات است.
