هوای یاسوج سالم؛ بهمئی و کهگیلویه در وضعیت ناسالم

رحمت الله جهانشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در استان، از وضعیت ناسالم هوا برای تمام گروه‌ها در شهرستان‌های بهمئی و کهگیلویه خبر داد و از گروه‌های حساس خواست از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند.

وی اظهار کرد: محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در سطح استان دارای پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا است که بر اساس داده‌های این ایستگاه‌ها، شاخص کیفیت هوای امروز شهرستان بهمئی ۱۶۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده که در محدوده ناسالم برای تمام گروه‌ها گزارش شده است.

معاون محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین شهرستان کهگیلویه با شاخص ۱۲۰ میکروگرم بر مترمکعب، در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب‌تر در دیگر نقاط استان بیان کرد: شاخص کیفیت هوا در گچساران در محدوده "قابل قبول" و در یاسوج ۳۷ و در شرایط "پاک" ثبت شده است.

جهانشایی در توضیح شاخص کیفیت هوا AQI بر اساس ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرو بر مترمکعب عنوان کرد و گفت: بر این اساس، رنج ۰ تا ۵۰ متر مکعب پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک طبقه‌بندی می‌شود.

معاون محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با توجه به شرایط ناسالم هوا در دو شهرستان یادآور شد: در این شرایط، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز تا حد امکان مواجهه با هوای آزاد را کاهش دهند.