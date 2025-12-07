به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد میرجلیلی گفت: از ابتدای مهرماه تا ۱۵ آذر امسال، ۱۲ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان ثبت شده که در این میان ۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ مورد مسمومیت و ۵ مورد فوتی بوده است.

میرجلیلی با اشاره به اینکه مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست و به همین دلیل «قاتل خاموش» نامیده می‌شود، ادامه داد: علائم این نوع مسمومیت شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و کاهش سطح هوشیاری است و در صورت تداوم تماس، خطر جدی برای جان افراد ایجاد می‌کند.

وی گفت: عامل اصلی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان یزد را استفاده از بخاری با دود کش نامناسب، اجاق گاز یا منقل، خودروی روشن و پیک نیک در چادر مسافرتی عنوان کرد و گفت: بیشترین موارد مسمومیت امسال مربوط به خودروی روشن در فضای بسته بوده است؛ به‌طوری‌که دو مورد از سه مرگ امسال در یزد ناشی از همین عامل بوده و یک مورد نیز به دلیل استفاده از بخاری دارای دودکش نامناسب رخ داده است.

میرجلیلی افزود: در سال‌های گذشته مواردی مانند استفاده از پیک‌نیک داخل چادر مسافرتی، اجاق گاز برای گرم‌کردن خانه و زغال در محیط بسته نیز باعث فوت شهروندان شده است.

رئیس اورژانس یزد مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری را نصب دودکش استاندارد، بازرسی سالانه وسایل گرمایشی، روشن نکردن خودرو در پارکینگ بسته و ترک فوری محیط هنگام بروز سردرد یا تهوع در فضای بسته عنوان کرد و گفت: خوشبختانه رعایت بیشتر مردم باعث شده امسال شاهد کاهش ۴۰ درصدی مسمومیت‌ها باشیم.