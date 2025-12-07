دریافت 1 MB کد خبر 6680920 https://mehrnews.com/x39Nzk ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸ کد خبر 6680920 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸ کودتا در بنین؛ رئیسجمهور برکنار شد گزارشها از بنین حاکی است «پاسکال تیگری» رئیسجمهور «پاتریس تالون» را برکنار و قانون اساسی را تعلیق کرده است. کپی شد مطالب مرتبط کودتا در «بنین» شکست خورد نیجریه خواستار عضویت کامل در بریکس شد طراحان کودتا در «بنین» بازداشت شدند حمله مسلحانه به هتلی در آفریقای جنوبی؛ ۱۱ نفر کشته و ۲۴ تن زخمی شدند انفجارهایی در بنین همزمان با پرواز هواپیماهای فرانسوی بر فراز «کوتونو» رئیسجمهور بنین: با همکاری ارتش کودتا را سرکوب کردیم برچسبها رئیسجمهور قانون اساسی آفریقا بنین
نظر شما