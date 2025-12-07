دریافت 1 MB
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

کودتا در بنین؛ رئیس‌جمهور برکنار شد

گزارش‌ها از بنین حاکی است «پاسکال تیگری» رئیس‌جمهور «پاتریس تالون» را برکنار و قانون اساسی را تعلیق کرده است.

