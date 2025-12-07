به گزارش خبرگزاری مهر، «پاتریس تالون» رئیس‌جمهور بنین گفت: با همکاری ارتش، تلاش برای کودتا در کشور را سرکوب کردیم و اوضاع کاملاً تحت کنترل ما است.

وی تاکید کرد که خیانت صورت گرفته در این کشور بدون مجازات باقی نخواهد ماند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که رویترز ساعتی پیش گزارش داد نظامیان در کشور بنین قدرت را به دست گرفته‌اند.

آسوشیتدپرس نیز اعلام کرد که گروهی از نظامیان کشور «بنین» با حضور در تلویزیون ملی این کشور با کودتایی آشکار رسماً انحلال دولت و تمام نهادهای دولتی و برکناری رئیس‌جمهور را اعلام کردند. این گروه نظامی خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» اعلام کردند.

گفته می‌شود که رهبری این کودتا را «پاسکال تیگری» افسر ارتش برعهده دارد و خود را رئیس «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده است.

خبرگزاری فرانسه نیز پیشتر به نقل از منابع نظامی و امنیتی این کشور آفریقایی خبر داد که ۱۲ نظامی در بنین بازداشت شدند، از جمله کسانی که اقدام به کودتا کردند.